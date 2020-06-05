В Свердловской области за сутки нашли еще 251 случай COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердился еще 251 случай заражения коронавирусом. Больше всего заболевших – традиционно в Екатеринбурге (+190). Всего в регионе за время пандемии зафиксировано 6 390 заболевших. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Кроме того, сегодня стало известно о еще двух погибших, поэтому теперь в области от коронавируса, согласно официальной статистике, скончалось 37 человек.

Состояние 71 госпитализированного оценивается как тяжелое, 68 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 39 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 525. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось поставить на ноги 2 997 пациентов.

Напомним, в Свердловской области до 8 июня действует режим самоизоляции и масочный режим.

Из-за пандемии в регионе поменялись многие планы: например, Парад Победы, который традиционно проходит 9 мая, пришлось перенести на лето – он пройдет 24 июня. Этот день сделали официально выходным. А еще у девятиклассников полностью отменили ОГЭ, а для одиннадцатиклассников ЕГЭ сдвинули на начало июля. Экзамены у них убдут проходить офлайн, школьникам разрешат прийти без перчаток и масок, но меры безопасности все равно будут усилены.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» - одна из немногих, которая вот уже на протяжении нескольких месяцев помогает застрявшим за границей туристам вернуться обратно домой. А также перевозит важный, ценный гуманитарный груз. Так, за последний месяц весны, май, авиакомпания выполнила 192 рейса по доставке спецгруза из городов Китая в Россию и Европу. Это больше двух тысяч тонн масок, перчаток и медоборудования.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 449 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 528 летальных исходов, выздоровело 212 680 человек.

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