Почему вместо 12 тысяч уральцам выплачивают 1700 рублей: отвечает губернатор Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос свердловчанки, которая не смогла получить пособие по безработице в размере 12 тысяч рублей.
- Вместо 12 тысяч мне высветилось пособие в 1700 рублей. Работать я не могу, а кушать хочется! – написала женщина.
- Добрый день. Бывают случаи, когда прописка и фактический адрес проживания не совпадают. Это сказывается на сроках выплат. Рекомендую вам обратится в департамент по труду и занятости по почте trud@eczn.ru или позвонить по телефону + 7 343 312-08-12.
Вам полагается пособие в размере 12 130 рублей, если вы были уволены после 1 марта. Если же вы потеряли работу позже, то размер выплат варьируется от 1 500 до 12 130 рублей, - написал губернатор.
ОФИЦИАЛЬНО
Всего в регионе зафиксировано 6679 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Состояние 63 госпитализированных оценивается как тяжелое. Выписано еще 147 человек. Всего уральские врачи вылечили 2827 пациентов. Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 35.
ИСТОЧНИК KP.RU
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