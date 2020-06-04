Почему вместо 12 тысяч уральцам выплачивают 1700 рублей: отвечает губернатор Куйвашев

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:48:52+03:00

Одна женщина пожаловалась главе региона, что не может получить выплату по безработице

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос свердловчанки, которая не смогла получить пособие по безработице в размере 12 тысяч рублей.

- Вместо 12 тысяч мне высветилось пособие в 1700 рублей. Работать я не могу, а кушать хочется! – написала женщина.

- Добрый день. Бывают случаи, когда прописка и фактический адрес проживания не совпадают. Это сказывается на сроках выплат. Рекомендую вам обратится в департамент по труду и занятости по почте trud@eczn.ru или позвонить по телефону + 7 343 312-08-12.

Вам полагается пособие в размере 12 130 рублей, если вы были уволены после 1 марта. Если же вы потеряли работу позже, то размер выплат варьируется от 1 500 до 12 130 рублей, - написал губернатор.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в регионе зафиксировано 6679 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Состояние 63 госпитализированных оценивается как тяжелое. Выписано еще 147 человек. Всего уральские врачи вылечили 2827 пациентов. Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 35.

ИСТОЧНИК KP.RU