Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 5 июня 2020 года: ЕГЭ без масок

СТАТИСТИКА

За последние сутки в Екатеринбурге и Свердловской области официально подтверждено еще 298 случаев заражения коронавирусом, 203 из них – в уральской столице. Всего с начала пандемии коронавируса на Среднем Урале зафиксировано 6 679 случаев заражения COVID-19, из которых 2 827 человек полностью победили болезнь.

Новые случаи зарегистрированы в Екатеринбурге, Березовском, Серове, Нижнем Тагиле, Невьянске, Шале, Верхотурье, Каменске-Уральском и других населенных пунктах области.

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На данный момент состояние 63 пациентов остается тяжелым, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ, 429 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Также за сутки погибли от коронавируса два человек, а общее число жертв пандемии в Свердловской области достигло отметки в 35 человек. Таким данные приводит оперативный штаб региона.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ЕГЭ С УЛЫБКОЙ

В 2020 году ЕГЭ будут сдавать 20 тысяч выпускников 11 классов из Екатеринбурга и Свердловской области, а также 2 тысячи выпускников прошлых лет. Для сдачи Единого государственного экзамена в области откроют 155 пунктов для проведения мероприятия.

Первые пробные экзамены для тестирования системы проведут 29 и 30 июня, а далее пойдут основные экзамены: 3 июля выпускники сдадут литературу, информатику и литературу, 5 и 6 июля – русский язык, а 8 июля – математику.

Основной этап завершится к 23 июля, после чего ЕГЭ сдавать будут те, кто не смог этого сделать вовремя по уважительным причинам.

Приходить на экзамены выпускникам разрешили без масок и перчаток. Средства защиты в обязательном порядке будут только у членов комиссии и наблюдателей. Однако в каждой аудитории будут дезинфекторы.

Часть горожан уже ходит без масокФото: Алексей БУЛАТОВ

ЖАЛОБЫ ЛЮБИТЕЛЕЙ АЛКОГОЛЯ

В Екатеринбурге и Свердловской области по-прежнему действует временное ограничение на продажу алкоголя с 10 до 19 часов. И многих уральцев это не устраивает.

- Это же невыносимо. Когда уже отменят это ограничение? – пожаловался подписчик губернатора Евгения Куйвашева в его Instagram.

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В ответ глава региона заявил, что ограничительная мера оправдана по двум причинам: 1. Необходимо снизить число социальных контактов в период пандемии коронавируса. 2. Многие жители многоэтажных домов жалуются на распитие горячительных напитков под их окнами по вечерам.

- Ограничение по времени, думаю, рано или поздно снимем. Хотя, не скрою, что ко мне поступает немало просьб сохранить этот запрет, - резюмировал Евгений Куйвашев.

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