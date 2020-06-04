2020-06-04T13:00:16+03:00
Общество

ЕГЭ-2020 в Екатеринбурге: уральским выпускникам разрешили сдавать экзамен без масок

Министр образования региона рассказал, как будет проходить итоговая аттестация у одиннадцатиклассников
Юлия СТАЛИНА
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ЕГЭ начнется 2 июня.ЕГЭ начнется 2 июня.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, как в Свердловской области и Екатеринбурге будут проводить ЕГЭ-2020. Сегодня на пресс-конференции министр образования региона Юрий Биктуганов озвучил основные меры безопасности, которые предпримут при сдаче экзамена во время пандемии коронавируса.

ДАТЫ ЭКЗАМЕНОВ

В этом году проходить итоговую аттестацию будут 20 тысяч учеников 11-ых классов из Свердловской области, еще две тысячи выпускников прошлых лет. Всего в регионе готовят 155 пунктов приема ЕГЭ. Прежде чем начнутся реальные экзамены, сначала пройдут пробные – с 29 по 30 июня. Комиссия проверит, как работает система. Дальше все по-настоящему.

- 3 июля школьники напишут литературу, географию и информатику,

- 5 и 6 июля русский язык,

- 8 июля математика,

Основной этап тестирования завершится 23 июля. Дальше сдавать ЕГЭ будут те, кто по уважительным причинам не смог прийти в первый раз.

МАСКИ И ПЕРЧАТКИ ТОЛЬКО У НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Принимать ЕГЭ будут традиционно по привычным правилам. В аудиторию каждый ученик может взять с собой ручку, воду и шоколадку, а также документы. Но в этом году изменились требования к санитарной безопасности. Свердловское министерство образования выделило на проведение безопасного экзамена 300 тысяч рублей из регионального бюджета. Часть денег потратят на покупку дезинфекторов, масок и перчаток.

Индивидуальные средства защиты будут только у наблюдателей. По словам Юрия Биктуганова, выдавать маски выпускникам не будут. При желании школьники могут принести их с собой и надеть на ЕГЭ. А вот температуру будут мерить каждому, кто входит в аудиторию. С высокими показателями есть шанс не попасть на тестирование.

- Каждый сотрудник и учащийся будет предварительно проверяться при входе в пункт проведения экзамена. Если температура высокая – ребенок отстраняется. И медицинские работники сразу же отправляют контакты ребенка в медицинские учреждения, - отметил министр образования.

Тем, кого не допустят до сдачи из-за температуры, смогут прийти на экзамен в резервные дни – с 23 июля. Подавать документы в вузы нынешние выпускники начнут также с 23 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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