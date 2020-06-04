В Екатеринбурге пассажирка автобуса пострадал из-за резкого торможения
В Екатеринбурге 52-летняя пассажирка автобуса «Нефаз» пострадала из-за резкого торможения. Как рассказали отделении пропаганды городского управления ГИБДД, водитель автобуса двигался со стороны ул. Волгоградской в сторону ул. Академика Бардина.
Он рассказал, что двигался скоростью 30 километров в час. Неожиданно перед его автобусом на пешеходном переходе появилась женщина, которая, не посмотрев по сторонам, стала переходить дорогу. Водитель во избежание наезда резко затормозил, в результате чего в салоне автобуса упала пассажирка.
У женщины травма головы и ушиб грудной клетки.
В Екатеринбурге пассажирка автобуса "НЕФАЗ" пострадала из-за резкого торможения.Видео: УГИБДД по Екатеринбургу
- На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что женщина во время движения транспортного средства разговаривает по сотовому телефону и не держится за поручень. При неожиданном резком торможении автобуса она падает и получает травмы, - отмечают в ГИБДД.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU