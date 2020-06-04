В Екатеринбурге пассажирка автобуса пострадал из-за резкого торможения

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:28:28+03:00

С начала года из общего количества ДТП с участием общественного транспорта более 20 человек травмировались в качестве пассажиров. В большинстве случае они не соблюдали меры предосторожности, не держались за поручни, разговаривали при этом по телефону или посылали SMS-сообщения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина держалась за поручень, но не смогла устоять на ногах

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В Екатеринбурге 52-летняя пассажирка автобуса «Нефаз» пострадала из-за резкого торможения. Как рассказали отделении пропаганды городского управления ГИБДД, водитель автобуса двигался со стороны ул. Волгоградской в сторону ул. Академика Бардина.

Он рассказал, что двигался скоростью 30 километров в час. Неожиданно перед его автобусом на пешеходном переходе появилась женщина, которая, не посмотрев по сторонам, стала переходить дорогу. Водитель во избежание наезда резко затормозил, в результате чего в салоне автобуса упала пассажирка.

У женщины травма головы и ушиб грудной клетки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/783118" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге пассажирка автобуса "НЕФАЗ" пострадала из-за резкого торможения.Видео: УГИБДД по Екатеринбургу

- На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что женщина во время движения транспортного средства разговаривает по сотовому телефону и не держится за поручень. При неожиданном резком торможении автобуса она падает и получает травмы, - отмечают в ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU