2020-06-04T14:00:09+03:00
Общество

Архитекторы из Екатеринбурга показали эскизы благоустроенного Шарташского парка

На них появились обустроенные детские площадки, велодорожки и даже пляжи
Мария Трапезникова
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Фото: Михаил ПоповФото: Михаил Попов
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Архитектурная мастерская «Городское планирование», которая занимается проектированием мастер-плана, разработала и показала эскизы нового, благоустроенного Шарташского лесопарка. Перед этим специалисты провели опрос среди местных жителей и посетителей парка, чтобы выяснить у них, что конкретно нужно изменить и привести в порядок.

По результатам стало ясно, что архитекторам предстоит обустроить пешеходные и велодорожник, сделать замкнутый вело-пешеходный маршрут вокруг озера Шарташ, установить в парке больше детских и спортивных площадок, а также обустроить места для пикников и для катания с горок в зимнее время.

Фото: Михаил Попов

Фото: Михаил Попов

- Исходя из максимального суточного количества посетителей всей территории кластера в 35 тысяч человек, сделан вывод о необходимом количестве парковочных мест, - рассказал руководитель проекта Михаил Попов. – Максимальное число посетителей рассчитано исходя из того, что в перспективе будет активно использоваться северная набережная, водоем на месте Шарташского гранитного карьера.

По словам Михаила, в дальнейшем презентация будет представлена на обсуждения Экспертному совету Шарташского лесопарка, профильным экспертам (экологам, гидрологам, историкам и краеведам), а также фокус-группам (спортсменам, маломобильным группам, собаководам).

Фото: Михаил Попов

Фото: Михаил Попов

Фото: Михаил Попов

Фото: Михаил Попов

Ранее мы рассказывали, что мастерская «Горплан» выиграла конкурс на создание мастер-плана для реконструкции. Но перед тем, как разработать план, специалисты провели несколько встреч и анкетирований, чтобы собрать мнения горожан о том, что они хотели бы изменить в лучшую сторону в парке. И их решения стали основой для принятия проектных решений. Многие из посетителей выступили против застройки в границах Шарташского лесопарка и рубки деревьев. Для работы архитекторы сняли парк с высоты птичьего полета, показав три панорамы с разных точек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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