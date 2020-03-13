2020-03-13T14:14:25+03:00
Общество

Архитекторы проведут встречу с екатеринбуржцами, чтобы обсудить будущее Шарташского лесопарка

Первая пройдет уже завтра, 14 марта
Мария Трапезникова
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Фото: Шарташский лесопаркФото: Шарташский лесопарк
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В ближайшие выходные, 14 и 15 марта, в Екатеринбурге на базе отдыха «Карасики» пройдет социологический опрос горожан, который проведет архитектурная мастерская «Городское планирование». Главный вопрос разговора – будущее Шарташского лесопарка и прилегающих к нему территорий. Архитекторы выиграли конкурс на создание мастер-плана, который проводило Министерство природных ресурсов Свердловской области.

- Мы пообщаемся с теми жителями, которые придут и захотят выразить свое мнение по ключевым вопросам развития объекта. Это у нас будет такой пилотный вариант взаимодействия общения с жителями. Посмотрим, насколько они будут активны. Потом уже, исходя из этого, будем планировать и дальнейшие встречи, - поделился с «КП-Екатеринбург» организатор проекта Михаил Попов. – То есть, наша основная задача сейчас – выстраивание диалога с горожанами и выяснение их мнения.

Фото: Архитектурная мастерская «Городское планирование»

Фото: Архитектурная мастерская «Городское планирование»

Мастер-план – это документ стратегического пространственного развития территории, который определяет функциональное зонирование, а также где и какие тематические зоны в парке будут находиться. В целом, документ должен «охватить» не только сам лесопарк, но и северный берег Шарташа, территория которого в несколько раз больше, жилые районы Шарташ и Изоплит, а также участок около озера Малый Шарташ вместе с карьером.

- Администрация уже давно планирует очистить северный берег от жилой застройки и разместить там рекреационную зону – разместить там велодорожку и сомкнуть вокруг Шарташа, - добавил Михаил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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