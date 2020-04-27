2020-04-27T14:38:08+03:00
Общество

Голова закружится: архитекторы из Екатеринбурга «полетали» над Шарташским лесопарком с квадрокоптером

Мастерская «Городское планирование» сняла несколько шикарных панорам
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с панорамы "Горплана"Фото: скриншот с панорамы "Горплана"
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Благоустройство Шарташского лесопарка в Екатеринбурге идет полным ходом. Не так давно мы рассказывали, что конкурс на создание мастер-плана для реконструкции выиграла архитектурная мастерская «Городское планирование». Но перед тем, как разработать план, специалисты провели несколько встреч и анкетирований, чтобы собрать мнения горожан о том, что они хотели бы изменить в лучшую сторону в парке. И их решения стали основой для принятия проектных решений.

Многие из посетителей выступили против застройки в границах Шарташского лесопарка и рубки деревьев. Для работы архитекторы сняли парк с высоты птичьего полета, показав три панорамы с разных точек.

Фото: скриншот с панорамы "Горплана"

Фото: скриншот с панорамы "Горплана"

- Они были сделаны для мониторинга обстановки и для информирования жителей о том, что происходит сейчас, как проходят строительные работы, - рассказал «КП-Екатеринбург» Михаил Попов, руководитель проекта. – Схемы и материалы были подготовлены исключительно по нашей инициативе, чтобы разобраться в вопросе. Практическая польза только в том, чтобы зафиксировать состояние парка в весенний период. Понять, где и как скапливаются талые воды и происходит заболачивание.

Съемки проходили с помощью квадрокоптера 24 апреля.

Первая точка съемки - над базой отдыха «Карасики». Вторая - над бывшим пляжем Sun Dali. Третья - над въездом в микрорайон ЖБИ.

Фото: скриншот с панорамы "Горплана"

Фото: скриншот с панорамы "Горплана"

ИСТОЧНИК KP.RU

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