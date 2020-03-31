2020-03-31T15:28:33+03:00
Общество

Екатеринбуржцы выступили против застройки в границах Шарташского лесопарка

Архитекторы провели опрос среди горожан, чтобы собрать мнения для разработки мастер-плана по благоустройству парка
Мария Трапезникова
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Фото: Шарташский лесопаркФото: Шарташский лесопарк
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Архитектурная мастерская «Городское планирование» решила провести анкетирование горожан по поводу благоустройства Шарташского лесопарка. Напомним, архитекторы выиграли конкурс на создание мастер-плана, который проводило Министерство природных ресурсов Свердловской области.

Для того, чтобы выяснить мнение горожан, специалисты с 13 по 26 марта проводили онлайн- и оффлайн-анкетирование. В результате такого опроса было собрано 1 556 анкет, при этом мнения опрашиваемых расходились незначительно.

Фото: Михаил Попов

Фото: Михаил Попов

- Наиболее объективную картину по реальным посетителям Шарташского лесопарка дает оффлайн-опрос, так как опрашиваемые своим присутствием на месте подтверждают, что они действительно бывают в парке даже в холодное время года, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель проекта Михаил Попов. - А онлайн-опрос позволяет выявить мнение потенциальных посетителей парка, а также тех, кто бывает в нем чаще летом - 47%, чем зимой - 30%.

Популярнее всего опрос был у людей в возрасте от 26 до 45 лет - то есть тех, у кого есть дети до 18 лет. А соединив все данные онлайн- и оффлайн-голосования, специалисты собрали мнения наиболее широкого круга как потенциальных, так и реальных посетителей парка.

Фото: Михаил Попов

Фото: Михаил Попов

Фото: Михаил Попов

Фото: Михаил Попов

- Несмотря на некоторые отличия во мнениях, отмечается полное единодушие по вопросу запрета въезда личного авто на территорию парка, организации цивилизованных парковочных мест и запрету строительства зданий в границах Шарташского лесопарка и прочих вопросах, - добавил Михаил.

Таким образом, мнение горожан стало для архитекторов основой для принятия проектных решений. Все предложения, по мере их наработки, будут представляться посетителям прямо на территории лесопарка. Кстати, полное исследование архитекторы разместили здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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