Свердловчане просят навсегда запретить продажу алкоголя после 19:00

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:02:12+03:00

Такие предложения часто поступают губернатору Евгению Куйвашеву, о чем он рассказал в своем Instagram

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- Это же невыносимо, - написали губернатору Куйвашеву в Instagram. – Когда уже отменят ограничение по продаже алкоголя? Люди стали пить больше, закупаться больше. Теперь пока все не выпьют – не успокоятся.

Вот что ответил глава Среднего Урала.

- Напомню, что мы пошли на такие меры, чтобы сократить число социальных контактов. Кроме этого, было много жалоб от жителей, чьи окна соседствуют с магазинами. Понятно, что многие наши люди не могут обойтись, не приняв перед сном свои законные 100 грамм. Ограничение по времени продажи, думаю, мы рано или поздно снимем. Хотя не скрою, ко мне поступает не мало просьб сохранить этот постэпидемический период.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в регионе зафиксировано 6679 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Состояние 63 госпитализированных оценивается как тяжелое. Выписано еще 147 человек. Всего уральские врачи вылечили 2827 пациентов. Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 35.

ИСТОЧНИК KP.RU