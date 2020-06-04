Еще две смерти от COVID-19: за сутки на Среднем Урале нашли еще 298 заболевших

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще 298 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших – традиционно в Екатеринбурге (+203). Таким образом, в регионе с начала пандемии зафиксировано 6 679 случаев.

Новыми пациентами стали жители Екатеринбурга, Артемовского, Арти, Березовского, Бисерти, Белоярского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского ГО, Ирбита, Каменского ГО, Камышлова, Каменска-Уральского, Кушвы, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Невьянска, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Сысерти, Туринска, поселка Уральский и Шали.

Состояние 63 госпитализированных оценивается как тяжелое, 60 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 27 – на аппаратах ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 429. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Кроме того, за сутки специалисты подтвердили еще две смерти от коронавируса, таким образом, всего в регионе умерли 35 человек.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось поставить на ноги 2 827 человек.

Напомним, что в Свердловской области до 8 июня действует режим самоизоляции. Нов се же некоторые послабления есть: например, в регионе возобновились приемы у зубных. Записаться можно пока что только через Интернет или по телефону, а запускать будут только в строго определенное время. На каждого пациента – не больше 40 минут. Кроме того, 24 июня в Екатеринбурге планируется провести Парад Победы, который перенесли 9 мая. Военные на нем будут без средств защиты.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровело 204 623 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 4 июня 2020 года: готовимся к параду и лечим зубы. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 4 июня 2020 года (подробнее)

«Надеемся, что скоро выйдет на поле»: нападающий «Урала» Павел Погребняк вылечился от коронавируса. Теперь футболиста ждет 14-дневный карантин, после которого он сможет приступить к тренировкам с основным составом (подробнее)

Когда в Екатеринбурге откроется «ИКЕА»: отвечает губернатор. Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы уральцев (подробнее)

Два отделения Свердловской психиатрической больницы закрыли на карантин. Там нашли сразу несколько случаев заражения коронавирусом (подробнее)

В Екатеринбурге ЦГБ №20 закрыли на карантин. В больнице не принимают новых пациентов (подробнее)