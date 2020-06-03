Когда в Екатеринбурге откроется «ИКЕА»: отвечает губернатор
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает ежедневно отвечать на вопросы уральцев в Instagram, касающиеся жизни региона во время особого режима, введенного из-за коронавирусной инфекции. Сегодня главу региона спросили когда можно ждать открытия магазина «ИКЕА». Публикуем ответ губернатора.
- Вы наверняка и сами знаете самый честный ответ на этот вопрос: как только позволит эпидемиологическая ситуация. Понимаю, что все - сотрудники, поставщики, покупатели - сегодня ждут снятия ограничений, - написал Евгений Куйвашев. - Но подход здесь единый: как только угроза уйдет и мы поймем, что все готовы работать в новых условиях, снимем ограничения, в том числе, вернется к привычному режимы работы и «ИКЕА».
Напомним, что режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили до 8 июня. Торговые центры и магазины, не входящие в список торгующих товарами первой необходимости, закрыты в Свердловской области с 28 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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