Два отделения Свердловской психиатрической больницы закрыли на карантин

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:07:07+03:00

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Сразу в двух отделениях из 16-ти Свердловской областной психиатрической больницы был введен карантин – в них зафиксировали несколько случаев COVID-19. Информацию подтвердили «КП-Екатеринбург» в региональном оперштабе. Там отметили, что всех заболевших сразу же госпитализировали в инфекционные отделения больниц. Сейчас специалисты обследуют всех контактных и дезинфицируют помещения.

- В ситуации распространения коронавируса медучреждения, даже не работающие с COVID-19, находятся в зоне особого риска, - заметили в оперштабе. – Как правило, заносы инфекции связаны с госпитализацией или приемом пациентов с бессимптомной формой протекания болезни.

Накануне мы рассказывали, что в Екатеринбурге на карантин закрыли полностью ЦГБ №20, в больнице также нашли заболевших коронавирусом. Сейчас там временно не принимают новых пациентов.

Всего же на сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано больше шести тысяч случаев заражения. При этом больше двух тысяч человек из этого числа полностью вылечились и 33, к сожалению, погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU