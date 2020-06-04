2020-06-04T08:07:07+03:00
Общество

Два отделения Свердловской психиатрической больницы закрыли на карантин

Там нашли сразу несколько случаев заражения коронавирусом
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Екатеринбурге два отделения областной психиатрической больницы закрыли на карантинВ Екатеринбурге два отделения областной психиатрической больницы закрыли на карантинФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сразу в двух отделениях из 16-ти Свердловской областной психиатрической больницы был введен карантин – в них зафиксировали несколько случаев COVID-19. Информацию подтвердили «КП-Екатеринбург» в региональном оперштабе. Там отметили, что всех заболевших сразу же госпитализировали в инфекционные отделения больниц. Сейчас специалисты обследуют всех контактных и дезинфицируют помещения.

- В ситуации распространения коронавируса медучреждения, даже не работающие с COVID-19, находятся в зоне особого риска, - заметили в оперштабе. – Как правило, заносы инфекции связаны с госпитализацией или приемом пациентов с бессимптомной формой протекания болезни.

Накануне мы рассказывали, что в Екатеринбурге на карантин закрыли полностью ЦГБ №20, в больнице также нашли заболевших коронавирусом. Сейчас там временно не принимают новых пациентов.

Всего же на сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано больше шести тысяч случаев заражения. При этом больше двух тысяч человек из этого числа полностью вылечились и 33, к сожалению, погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге ищут 17-летнюю школьницу с огненными волосами
Под Екатеринбургом за 25 миллионов продают альпийский домик с зимним садом и музыкальной студией
На Среднем Урале под суд отправили банду фальшивомонетчиков
Два отделения Свердловской психиатрической больницы закрыли на карантин
Перевернулась на крышу и загорелась: на Урале иномарка вылетела на встречку и протаранила фуру
В уральской глубинке собака Алексия поймала двух пьяных воришек, укравших шуруповерт и газонокосилку
На Среднем Урале в половине компаний из-за коронавируса сократился штат
«Вода доходила ей до груди»: волонтеры из Екатеринбурга спасли от смерти едва не утонувшую в коллекторе собаку
Убирайте зонтики, дождь – все: конец недели в Екатеринбурге будет теплым и солнечным
В Екатеринбурге ЦГБ №20 закрыли на карантин
Евгений Куйвашев попросил уральцев напоминать друг другу о ношении масок в транспорте
В Свердловской области за сутки провели 7404 исследования проб на коронавирус
Меценаты закупили для Екатеринбурга тридцать машин скорой помощи
Когда в Екатеринбурге откроется «ИКЕА»: отвечает губернатор
У пожилых людей могут проявляться атипичные симптомы коронавируса
В России подрос прожиточный минимум
Опасно ли покупать продукты в магазинах и заказывать еду через доставку в период коронавируса: отвечает вирусолог
На ВИЗ-Стали и ВИЗе завершилась экологическая акция «Зеленая весна».
Как проголосовать по поправкам в Конституцию: отвечает Элла Памфилова
Транспорт Екатеринбурга проверили на соблюдение санитарных мер