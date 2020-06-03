3 Июнь 2020 2020-06-03T20:18:13+03:00

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В Екатеринбурге ЦГБ №20 закрыли на карантин после зарегистрированных в медучреждении случаев заражения коронавирусом. Информацию об этом подтвердили в региональном оперштабе. Сейчас в больнице не принимают новых пациентов.

- Ограничения введены для недопущения распространения коронавирусной инфекции после фиксации нескольких заносов. Отделения медучреждения закрыты на примем больных, - рассказали в оперштабе.

Пациенты, которые были госпитализированы в больницу ранее продолжают получать лечение. Перед выпиской все пациенты проходят обязательное тестирование на коронавирус. Когда все находящиеся сейчас в медучреждении на лечении будут выписаны будут проведены дезинфекционные мероприятия. Только после этого ЦГБ №20 получит разрешение Роспотебнадзора на возобновление штатной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU