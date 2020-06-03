Прием строго по времени: в Екатеринбурге возобновили работу муниципальные стоматологии

В Екатеринбурге возобновляется плановый прием в муниципальных стоматологиях. Однако в условиях пандемии коронавируса, записаться к врачу можно будет лишь удалено: по телефону или через сайт. Кроме этого все документы будут оформлены администратором без обращения пациента в регистратуру.

- Прием ведется строго по согласованному времени. Списки плановых пациентов формируются в ежедневном режиме и передаются на входе в поликлинику. Это мера введена для предотвращения нарушения социальной дистанции в учреждении, - пояснили в горздраве.

В поликлиники будут пускать только при наличии индивидуальных средств защиты. Кроме этого ограничено время приема. На каждого пациента терапевтического профиля предусмотрено 40 минут, хирургического профиля – 30 минут, ортопедического, ортодонтического профиля – 30 минут. Повторная запись проводится лечащим врачом.

Не исключено, что очередь может растянуться до улицы. Дело в том, что в помещении может находиться ограниченное количество человек, из расчета один на 10 квадратных метров.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в регионе зафиксирован 6381 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

Состояние 55 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 30 – на аппаратах ИВЛ.

Зарегистрировано еще два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 33.