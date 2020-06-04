Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 4 июня 2020 года: готовимся к параду и лечим зубы

СТАТИСТИКА

Число заболевших коронавирусом уральцев в Екатеринбурге и Свердловской области с каждым днем продолжает расти. За последние сутки официально зарегистрировано 357 новых случаев коронавирусной инфекции, из 217 – в Екатеринбурге.

Всего же с начала пандемии COVID-19 на Среднем Урале зарегистрировано 6 381 инфицированных пациента, из которых 2 680 - полностью побороли болезнь.

Число детей в Свердловской области, которых подтверждается диагноз, за последние дни выросло на 15%. Состояние 55 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 30 из них – подключены к аппаратам ИВЛ.

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415 пациентов находятся в состоянии средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно. За последние сутки в регионе от коронавируса скончались еще два человека. Таким образом, общее число жертв коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области составило 33 человека.

Динамика распространения коронавируса на 3 июняФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ОТКРЫЛИСЬ СТОМАТОЛОГИИ

В Екатеринбурге возобновили плановый прием в муниципальных стоматологиях. Записаться к специалисту пока можно только удаленно - по телефону, либо через интернет. Все необходимые документы регистратор оформит без личного обращения пациента.

Прием ведется строго по очереди в установленное время. Списки пациентов формируются ежедневно и передаются на входе в поликлиники. В медицинские учреждения сейчас пускают только со средствами индивидуальной защиты.

На прием каждого пациента стоматологии выделено 40 минут. Повторную запись назначает врач.

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ПАРАД И САЛЮТ

24 июня 2020 года в Екатеринбурге пройдет военный парад в честь 75-летия Великой Победы. В торжественном шествии примут участие 2,5 тысячи военнослужащих. Горожанам покажут механизированную историческую колонну, в которую входят образцы техники, состоявшие на вооружении Красной армии в годы войны.

Уровень самоизоляции в уральской столице низкийФото: Алексей БУЛАТОВ

После показа наземной военной техники, зрителям презентуют авиапарад – на проспектом Ленина пролетят 14 самолетов и 9 вертолетов. Возглавит воздушную колонну Ми-26 – самый большой транспортный самолет в мире.

Завершится празднование перенесенного Дня Победы в 23 часа праздничным салютом. Залпы дадут с трех точек – с набережной Городского пруда в районе стадиона «Динамо», микрорайона «Академический» и в районе ЦПКиО имени Маяковского.

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