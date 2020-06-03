Бизнесмены Алтушкин и Козицын восстановят заброшенную больницу в роще Екатеринбурга

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:51:36+03:00

По предварительным данным, обойдется это все в 2,5 миллиардов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительным данным, обойдется это все в 2,5 миллиардов

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Бизнесмены Игорь Алтушкин и Андрей Козицын планируют заняться восстановлением заброшенной больницы в Зеленой роще Екатеринбурга. Пятиэтажное здание было построено еще в 1938 году и проработало вплоть до 2000 года. После этого больницу окончательно расформировали. За всю историю в ней неоднократно происходили пожары.

По предварительным оценкам экспертов, полная реконструкция заброшенной больницы и превращение ее в современную, оснащенную всем необходимым, обойдется бизнесменам примерно в 2,5 миллиардов рублей.

- Первый этап реализации проекта обойдется примерно в 400 миллионов рублей, мы готовы эти средства направить, - рассказал Znak.com бизнесмен Алтушкин. – Все работы можно провести примерно за три года.

Для того, чтобы восстановить больницу, миллиардерам необходимо принять участие в торгах, на которые больница будет выставлена после заседания регионального Заксобрания 9 июня. Эксперты из «Центра экономического содействия» оценили помещение в 1 рубль, а землю под ним – в 62,7 миллионов.

Разговоры о восстановлении легендарной больницы ходят уже давно. В прошлом году глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что примерная сумма реконструкции помещения обойдется 1,5 миллиардов рублей. В тот же год проект презентовало архитектурное бюро «Оса».

ИСТОЧНИК KP.RU