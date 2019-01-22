Заброшенную больницу в Зеленой Роще сделают частью современного ЖК

Долгие годы пустовавшей больнице в Зеленой Роще наконец собираются дать новую жизнь. Полуразрушенное здание не будут сносить, а превратят в современный жилой комплекс. Проект масштабной реконструкции уже представлен на сайте архитектурного бюро «Оса».

Фото: www.osa-group.com

Порядка 75 тысяч квадратных метров займут жилые площади, еще более 23 тысяч отведут под общественные пространства, детский сад, супермаркет и паркинг. Для этого реконструируют улично-дорожную сеть и выкупят несколько соседних участков.

Фото: www.osa-group.com

- Фасад исторического здания был спроектирован не для фронтального восприятия, а для скользящего взгляда пешехода, идущего параллельно. Поэтому главной особенностью проекта является пешеходная улица между главным фасадом бывшей больницы и урбан-виллами, позволяющая не спеша и по достоинству оценить объект культурного наследия с лучших ракурсов, - говорится в описании.

Пространство пешеходной улицы заполнят кафе и уютными двориками, которые каскадом будут спускаться до подземного паркинга. Фишкой стоянки станет спрятанная общественная улица, освобождающая пешеходное пространство от машин.

Фото: www.osa-group.com

Несмотря на всю современностью технологий при строительстве ЖК, проектировщики намерены сохранить подлинные исторические фасады больницы. А фасады новых зданий намеренно сделают нейтральными, чтобы подчеркнуть значимость объекта культурного наследия.