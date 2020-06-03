Салют на 30 залпов и военнослужащие без масок: как пройдет парад Победы 24 июня в Екатеринбурге

ПАРАД НА ЗЕМЛЕ И В НЕБЕ

В Екатеринбурге в этом году парад Победы 2020 состоится 24 июня. Провести его 9 мая помешала пандемия коронавируса. Тогда ограничились только авиапарадом, проездом исторической техники времен Великой Отечественной войны по улицам города и вечерним салютом. 24 июня все это можно будет увидеть еще раз, плюс, собственно, сам парад.

- Парад пройдет на площади 1905 года, в нем примут участие больше 2,5 тысяч военнослужащих, - говорит Евгений Поплавский, заместитель командующего войсками Центрального военного округа. - Основные особенности – в его состав будет включена механизированная историческая колонна, которая включает образцы техники, которые были на вооружении Красной армии в годы войны. Также пройдут три подразделения военнослужащих в форме летчиков, солдат пехоты и моряков времен войны.

Над Екатеринбургом снова пройдет авиапарад.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу после того, как по проспекту Ленина пройдут военнослужащие и техника, над площадью 1905 года пролетят девять вертолетов и 14 самолетов. Возглавит колонну Ми-26 – самый большой транспортный вертолет, какой есть в мире.

- В демонстрационном пролете авиации примут участие 23 летательных аппарата, - говорит Евгений Поплавский. - Также впервые над площадью 1905 года пролетит учебно-боевой самолет, который используется для подготовки пилотов стратегических бомбардировщиков.

Кстати, увидеть, как авиация движется над центром Екатеринбурга, можно будет еще за четыре дня до парада. 20 июня летчики проведут репетицию.

САЛЮТ ПОКАЖУТ В ТРЕХ МЕСТАХ

Что же касается праздничного салюта, то его мы тоже увидим вновь, как и авиапарад. В 23.00 артиллерийские установки, расположенные в разных частях Екатеринбурга – парке Маяковского, на стадионе Динамо и рядом с Академическим микрорайоном – дадут 30 залпов.

- В этом году залп из артиллерийских установок будет дан одновременно в трех местах, чтобы исключить скученность личного состава, жителей и гостей города, - говорит Евгений Поплавский.

Из-за тренировок с участием военной техники, часть улиц в Екатеринбурге будет временно перекрыта.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДОРОГИ ПЕРЕКРОЮТ НА ВРЕМЯ РЕПЕТИЦИИ

Готовиться к параду военнослужащие начнут уже 4 июня, то есть в этот четверг. Пешие колонны начнут отрабатывать движение на территории своих частей. Минобороны в 13 военном городке, Росгвардия – на своей территории. Суворовцы – на плацу училища.

- Тренировки механизированной колонны начнутся 8 июня – с 10.00 до 13.00 на улице 2-й Новосибирской. Они будут проводиться до 13 июня, - отмечает Евгений Поплавский, заместитель командующего войсками Центрального военного округа.

14 июня пройдет первая совместная тренировка механизированной и пеших колонн на площади 1905 года. Она начнется в 22.00 и закончится в 02.00 ночи. Таких совместных тренировок будет всего три. Вторая и третья состоятся 16 и 18 июня. Генеральная репетиция начнется 20 июня в 10.00. Из-за тренировок определенные участки городских улиц будут временно перекрыты.

- Движение перекроют на улице 2-й Новосибирской 8, 10 и 13 июня с 10.00 до 13.00 в момент проведения тренировок механизированной колонны, - объясняет Евгений Поплавский. - 14 июня в 22.00 начнется первая ночная тренировка пешей колонны на проспекте Ленина. Поэтому ГИБДД перекроет участок проспекта Ленина в районе площади 1905 года. Также после этого на площади 1905 года пройдет две ночных тренировки с участием пешей колонны и военной техники. Они пройдут 16 и 18 июня. С 20.00 будет перекрыто движение по улицам Малышева и Ленина, чтобы можно было доставить на большегрузных прицепах тяжелую гусеничную технику. 20 июня на генеральной репетиции выдвижение начнем в 07.00. И начиная с этого времени по улицам Московской, Малышева и по проспекту Ленина участок будет перекрыт.

Трамвай Победы, который 9 мая курсировал по Екатеринбургу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, если говорить о том, как военнослужащие обезопасят себя на время парада от коронавируса, то во время тренировок дистанция между подразделениями будет увеличена в полтора раза. Плюс военнослужащие наденут маски. Правда, на сам парад они их, скорее всего, снимут.

- Для этого будут созданы условия, - объясняет Евгений Поплавский. - Все площадки для парада мы дополнительно продезинфицируем. Все участники парада три раза в неделю будут проверяться на коронавирус.