2020-06-03T12:39:20+03:00
Общество

За май «Уральские авиалинии» вернули домой три тысячи россиян, застрявших за границей

За месяц было выполнено 26 эвакуационных перелетов
Мария Трапезникова
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За май «Уральские авиалинии» спецрейсами вернули домой три тысячи россиян, застрявших за границейЗа май «Уральские авиалинии» спецрейсами вернули домой три тысячи россиян, застрявших за границейФото: Алексей БУЛАТОВ
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За последний месяц весны авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнила 26 эвакуационных рейсов и вернула домой 3 390 пассажиров. Большинство из них – россияне, которые застряли за границей из-за пандемии коронавируса. Авиакомпания – один из основных перевозчиков, которая регулярно выполняла полеты за рубеж.

В апреле «Уральские авиалинии» перевезли 2 990 человек на 18 эвакуационных бортах. Всего же за два месяца было выполнено 44 вывозных рейса, домой вернулись 6 380 пассажиров. Среди них – 1 785 иностранных граждан, которых вывезли из РФ, и 4 595 россиян.

Динамика распространения коронавируса на Урале на 3 июня Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Урале на 3 июняФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Как отмечают в пресс-службе авиакомпании, большинство вывозных рейсов было выполнено из Индии, Таиланда, ОАЭ в российские города: Екатеринбург, Новосибирск, Уфу, Казань, Нижний Новгород, Самару и другие. В мае «Уральские авиалинии» летали из стран ближнего зарубежья: Армении, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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