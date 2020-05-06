За апрель «Уральские авиалинии» выполнили 18 эвакуационных рейсов

6 Май 2020 2020-05-06T08:36:44+03:00

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» посчитала, сколько туристов вернулись домой в разгар пандемии коронавируса. Так, по итогам апреля, было выполнено 18 спецрейсов и перевезено 2 990 пассажиров.

- Среди них 1046 иностранных граждан, которые были вывезены из России и 1944 россиянина, которые вернулись в РФ, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний». – Большинство вывозных рейсов выполнено из Таиланда, Индии, Турции и ОАЭ в российские города: Екатеринбург, Новосибирск, Уфу, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Самару, Тюмень, Ростов, Красноярск и Кемерово.

Все рейсы были выполнены при поддержке МИД России, Минтранса РФ, Минкомсвязи, различных консульств и посольств, а также региональных властей. Кстати, этим утром в Екатеринбург прибыл спецборт из Таджикистана, который вернул домой больше сотни уральцев – половина из них отправилась на двухнедельный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU