6 Май 2020 2020-05-06T07:30:42+03:00

Прилетевших из Таджикистана уральцев отправили на две недели в обсерватор Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Накануне вечером из Душанбе вылетел спецборт «Уральских авиалиний», которые вернул домой 177 россиян. Самолет делал остановку в Сургуте – прибывшие этим рейсом жители Челябинской, Тюменской областей, Пермского края, Башкирии и Удмуртии – всего 49 человек.

В Екатеринбург прилетели 128 человек, из них 53 пассажира были сразу же отправлены на двухнедельный карантин.

- Пассажиры покинули пределы аэропорта с соблюдением всех норм безопасности. Свердловчане после всех необходимых процедур прямо от трапа самолета отправились на 14-дневную изоляцию в условиях обсерватора, где за ними установлено медицинское наблюдение, - рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что на сегодняшний день в области 1 277 заболевших COVID-19. Из них 182 человека за все время медикам удалось полностью вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU