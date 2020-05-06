2020-05-06T07:30:42+03:00
Общество

Прилетевших из Таджикистана уральцев отправили на две недели в обсерватор

Спецборт «Уральских авиалиний» делал пересадку в Сургуте
Мария Трапезникова
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Прилетевших из Таджикистана уральцев отправили на две недели в обсерваторПрилетевших из Таджикистана уральцев отправили на две недели в обсерваторФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне вечером из Душанбе вылетел спецборт «Уральских авиалиний», которые вернул домой 177 россиян. Самолет делал остановку в Сургуте – прибывшие этим рейсом жители Челябинской, Тюменской областей, Пермского края, Башкирии и Удмуртии – всего 49 человек.

В Екатеринбург прилетели 128 человек, из них 53 пассажира были сразу же отправлены на двухнедельный карантин.

- Пассажиры покинули пределы аэропорта с соблюдением всех норм безопасности. Свердловчане после всех необходимых процедур прямо от трапа самолета отправились на 14-дневную изоляцию в условиях обсерватора, где за ними установлено медицинское наблюдение, - рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что на сегодняшний день в области 1 277 заболевших COVID-19. Из них 182 человека за все время медикам удалось полностью вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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