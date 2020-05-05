«Уральские авиалинии» эвакуируют из Таджикистана застрявших россиян

5 Май 2020 2020-05-05T19:30:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Спецрейс «Уральских авиалиний», отправленный для эвакуации россиян, вылетел из Душанбе. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе авиакомпании, борт U6-8954 вылетел по маршруту Душанбе-Сургут-Екатеринбург сегодня в 20:24.

- В Сургут авиакомпания доставит 49 пассажиров. Прибытие в «Аэропорт Сургут» планируется в 00:13. Далее в Екатеринбург отправятся 128 пассажиров. Прилет рейса в аэропорт Кольцово ожидается в 02:29 6 мая, - отмечают в авиакомпании.

Ожидается, что после прибытия в Екатеринбург пассажиров отправят в один из обсерваторов, где они проведут 14 дней на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU