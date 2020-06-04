За месяц «Уральские авиалинии» перевезли больше двух тысяч тонн масок и перчаток

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:56:54+03:00

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» - одна из немногих, которая вот уже на протяжении нескольких месяцев помогает застрявшим за границей туристам вернуться обратно домой. А также перевозит важный, ценный гуманитарный груз. Так, за последний месяц весны, май, авиакомпания выполнила 192 рейса по доставке спецгруза из городов Китая в Россию и Европу.

- Авиакомпания перевезла 2 072 тонны, включая медицинские маски, медоборудование и комплектующие к нему, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний». – Всего с момента начала выполнения коммерческих перевозок – с 13 апреля по 31 мая – было выполнено 226 рейсов и перевезено 2 323 тонны груза.

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Основными направлениями являются прямые рейсы в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Жуковский, Самару и Красноярск. Кроме того, в мае авиакомпания значительно увеличила количество трансфертных грузовых рейсов из Китая через российские города в Европу: Амстердам, Льеж, Мадрид, Мюнхен, Милан и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU