2019-05-05T14:57:28+03:00
Общество

«Виноват. Готов понести наказание»: уральский депутат госдумы объяснил, зачем палил из автомата возле жилого дома

Жильцы сняли политика на видео
Екатерина САЛТЫКОВА
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Дмитрий Ионин говорит, что ему предлагали выкупить видео со стрельбой. Он отказался. Фото: vk.comДмитрий Ионин говорит, что ему предлагали выкупить видео со стрельбой. Он отказался. Фото: vk.com
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Накануне в сеть попало видео, как уральский депутат Государственной думы 34-летний Дмитрий Ионин палит из автомата Калашникова возле жилого дома. На записи видно, как политик выходит из машины, прицеливается и следом пускает в небо автоматную очередь. Все это происходит возле жилого дома в Камышлове. На камеру мобильного Ионина снимают жильцы:

- Ненормальный? - комментирует женский голос за кадром.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видео со стрельбой.

- Из автомата стреляет, - отвечает собеседник.

- Просто люди? – спрашивает женщина

- Да даже, если сотрудники, зачем стрелять-то? – отвечает парень. – Пьяные…

Впрочем, сам Дмитрий Ионин уверяет, что пьяным он в тот вечер не был. В Камышлов приезжал по делам – решал вопрос обманутых дольщиков. А после он вместе с помощником заехал в кафе, где и произошла история с автоматом.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин устроил стрельбу из автомата в жилом квартале Камышлова. Видео: alex pole..

- Мой помощник Павел Грибков купил юнармейцам Верх-Исетского района охолощенный автомат Калашникова и показал мне, - объясняет Ионин. – Этот автомат находится в свободной продаже. Стоит 23 000 рублей. Он не стреляет, а имитирует стрельбу. Я сглупил, когда взял его посмотреть и нажал на курок. Виноват. Совершил ошибку. Готов понести административную ответственность по статье «Хулиганство».

По словам депутата позднее его вместе с помощником пытались задержать сотрудники ППС и ДПС – силовики заблокировали его и помощника на пяти машинах. Отпустили политика только тогда, когда вмешались сотрудники ФСБ. Последние, распорядились, чтобы депутата отпустили.

- На самом деле, анализируя ситуацию, я рад, что привлек внимание к проблеме обманутых дольщиков. Хоть и таким странным образом, - говорит Ионин. – Застройщик Блинов отделался амнистией в честь дня победы, а люди продолжают выплачивать кредиты… Теперь я знаю, как привлечь к таким вещам внимание. В следующий раз буду стрелять из пушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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