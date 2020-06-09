2020-06-09T10:54:28+03:00
Общество

«Ничего еще не закончилось»: Евгения Ройзмана госпитализировали в больницу с пневмонией

Накануне у экс-главы Екатеринбурга подтвердился коронавирус, поэтому он самоизолировался в библиотеке с котиком
Мария Трапезникова
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Евгения Ройзмана госпитализировали в больницу с пневмониейЕвгения Ройзмана госпитализировали в больницу с пневмониейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувший понедельник, 8 июня, мы рассказывали, что у экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана подтвердился коронавирус. Симптомы политик почувствовал за пару дней до этого – у него слегка заложило уши и заболело горло, после чего поднялась температура до 37 градусов. После этого было принято решение самоизолироваться – вместе с котом по кличке Финик.

- Справился за два дня. Симптомов нет, но тест, как человек ответственный, сразу же сдал. Так и есть. Показал. Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снес, - рассказал в соцсетях Евгений Ройзман.

А вчера вечером, буквально через несколько часов после этого, экс-главу госпитализировали в ГКБ №40 с пневмонией. Чувствует он себя, к счастью, хорошо.

- Мне сделали КТ и сразу, по результатам, госпитализировали. У меня ноль симптоматики. Температура – 36 градусов, - рассказал «КП-Екатеринбург» Евгений Ройзман. – В чем большая опасность? Симптомов нет никаких. А в это время сильно поражаются легкие, и поэтому я хочу сказать, что регионах сейчас идет рост. И ничего еще не закончилось. Поэтому надо очень внимательно к этому относиться, соблюдать все рекомендации, постараться не заболеть и никого не заразить.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 7 668 случаев заражения коронавирусом. Из этого числа в регионе 43 человека погибли, еще 3 273 - выздоровели.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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