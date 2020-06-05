«Люди улыбаются, когда нас видят»: свердловчанка вместе с сыном-инвалидом стала волонтером

Красная иномарка паркуется у здания свердловского штаба ОНФ. За рулем хрупкая брюнетка, а рядом на детском кресле маленький мальчик. Выходя из машины, женщина машет нам рукой. Тут же она начинает надевать красный костюм с надписью «Волонтер».

За продуктами волонтеры заезжают в штаб.Фото: Алексей БУЛАТОВ

31-летняя Ирина Беулова доброволец, она помогает развозить продукты для нуждающихся свердловчан. В штаб женщина приехала, чтобы забрать пакеты и отправиться по адресу.

- Специальные продуктовые наборы мы сразу развозим по адресам, иногда помогаем пожилым и многодетным семьям, которые на самоизоляции. Они высылают нам список того, что нужно купить и с ним мы уже идем в магазин, - объясняет Ирина переодеваясь.

Специальные наборы для малоимущих семей выдаются бесплатно.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В это время в машине на переднем сидении терпеливо ждет маму пятилетний мальчик по имени Данил. Он как помощник Санты, ездит по заявкам. У Данила ДЦП, а Ирина мать-одиночка. Вместе справляются со всеми трудностями, которые встречаются. Но зато в свои пять лет мальчик уже ходит и разговаривает – все благодаря постоянному лечению.

По адресам волонтеры ездят вдвоем.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина с ребенком идет в штаб. Даня держит маму за ручку и не спеша шагает.

- Давай, малыш. Ты же умеешь, - подбадривает его Ирина.

За продуктами волонтеры заезжают в штаб.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В штабе волонтеры собирают пакет с продуктами: консервы, крупы и сладости. По адресам добровольцы ездят по двое: парень и девушка. Это специальные правила у добровольцев ради безопасности. Гуманитарная помощь собрана, большой компанией мы садимся в машину.

- Мы давно занимаемся волонтерством. Еще до пандемии я помогала благотворительному фонду «Мы», а как только начался карантин, я решила не стоять в стороне. Зато у нас есть причина не сидеть дома, да и Дане тоже интересно. Но иногда устает ездить со мной, - продолжает наша собеседница.

Даня всегда рядом с мамой.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ирина воспитывает сына одна, с отцом ребенка она давно в разводе. Два месяца назад из-за пандемии закрылся садик, да и все дополнительные занятия для мальчика-инвалида пока прекратились. Пока Ирина временно не работает, все время проводит с ребенком. Мечтает окончить второе высшее, женщина учится на юриста.

Мы приехали до нужного места. Ирина берет на руки сына, тяжелый пакет несет ее коллега-волонтер Иван. Все вместе звоним в домофон, дверь тут же открывает хозяйка квартиры. Трехэтажный дом, поэтому приходится подниматься по лестнице.

Ирина одна воспитывает сына.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Наверно тяжело так постоянно на руках его носить, - спрашиваю я.

- Данил мой личный тренажер, - смеется наша героиня. – Зато фигура хорошая.

Люди улыбаются, когда видят Ирину с Данилом.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наш этаж. Стучим в дверь, на пороге появляется молодая женщина.

- Ой, да вы с помощниками, - улыбается хозяйка, забирая пакет с продуктами.

Дане пять лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Люди всегда улыбаются, когда видят нас Данилом. Иногда угощают конфетами, - отвечает мама мальчика.

На сегодня у Ирины и Дани работа закончена. Обычно в день успевают объездить несколько семей, но в последнее время заявок стало меньше.