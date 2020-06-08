Даже самолет соблюдает меры безопасности: в Екатеринбург приземлился борт с маской на «носу»

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:29:29+03:00

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Ранним утром 8 июня в Кольцово приземлился очень необычный борт авиакомпании «Победа»: на его «носу» была нарисована гигантская медицинская маска, а на фюзеляже красовалась красная подпись: «Спасибо героям в белых халатах!».

- Самолет только в начале июня получил такую необычную ливрею. Она символична и не только отдает дань уважения всем медицинским работникам, но и напоминает пассажирам об обязательном ношении масок и перчаток, - рассказали в пресс-службе Кольцово. – Мы присоединяемся к этому важному напоминанию: пожалуйста, будьте осторожны, не пренебрегайте мерами безопасности, не добавляйте врачам работы!

Фото: пресс-служба Кольцово

Фото: пресс-служба Кольцово

Напомним, что в Свердловской области продолжает действовать масочный режим. Кроме того, с начал пандемии в регионе зафиксировано больше семи тысяч заболевших. Из этого числа 41 пациент погиб, еще больше двух тысяч полностью выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU