Даже самолет соблюдает меры безопасности: в Екатеринбург приземлился борт с маской на «носу»
Ранним утром 8 июня в Кольцово приземлился очень необычный борт авиакомпании «Победа»: на его «носу» была нарисована гигантская медицинская маска, а на фюзеляже красовалась красная подпись: «Спасибо героям в белых халатах!».
- Самолет только в начале июня получил такую необычную ливрею. Она символична и не только отдает дань уважения всем медицинским работникам, но и напоминает пассажирам об обязательном ношении масок и перчаток, - рассказали в пресс-службе Кольцово. – Мы присоединяемся к этому важному напоминанию: пожалуйста, будьте осторожны, не пренебрегайте мерами безопасности, не добавляйте врачам работы!
Фото: пресс-служба Кольцово
Фото: пресс-служба Кольцово
Напомним, что в Свердловской области продолжает действовать масочный режим. Кроме того, с начал пандемии в регионе зафиксировано больше семи тысяч заболевших. Из этого числа 41 пациент погиб, еще больше двух тысяч полностью выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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