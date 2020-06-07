Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области подтвердился еще у 240 человек

В Свердловской области сотрудники лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии» продолжают тестировать анализы пациентов на COVID-19. Сегодня, 7 июня, новая болезнь подтвердилась еще у 240 человек. Из этого числа 103 случая были выявлены в Екатеринбурге.

- Всего в Свердловской области зарегистрировано 7419 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, - сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 - на аппаратах ИВЛ.

В оперативном штабе отмечают, что за сутки были выписаны еще 73 человека. Таким образом к 7 июня от коронавируса вылечились 3239 уральцев.

- Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 41, - добавляют в оперативном штабе.

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