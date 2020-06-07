2020-06-07T10:43:37+03:00
Общество

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области подтвердился еще у 240 человек

Количество смертей пациентов с COVID-19 выросло до 41
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Количество заболевших в Свердловской области продолжает расти.Количество заболевших в Свердловской области продолжает расти.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области сотрудники лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии» продолжают тестировать анализы пациентов на COVID-19. Сегодня, 7 июня, новая болезнь подтвердилась еще у 240 человек. Из этого числа 103 случая были выявлены в Екатеринбурге.

- Всего в Свердловской области зарегистрировано 7419 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, - сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 - на аппаратах ИВЛ.

В оперативном штабе отмечают, что за сутки были выписаны еще 73 человека. Таким образом к 7 июня от коронавируса вылечились 3239 уральцев.

- Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 41, - добавляют в оперативном штабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У депутата Госдумы от Свердловской области обнаружили коронавирус

Но лечение он будет проходить дома в Екатеринбурге. Об этом "Комсомолке" рассказал сам парламентарий. (Подробнее)

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 7 июня 2020 года: разгон байкеров и приближение к плато

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 249 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии коронавируса на Среднем Урале подтверждено 7 179 случаев. За этот период полностью победили COVID-19 3 166 человек. (Подробнее)

Перешагнули рубеж в 7 тысяч: в Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 249 человек

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки к полудню 6 июня 2020 года коронавирус официально подтвержден еще у 249 жителей региона. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За два месяца МЧС обработали от коронавируса 2 тысячи остановок в Свердловской области
Стало известно, когда в Екатеринбурге пройдет Кубок Ельцина по волейболу
Паводок отступает: в Свердловской области снова заработали восемь автомобильных мостов
На улице Белинского при столкновении машины «Ситимобил» и УАЗа пострадал мальчик и две женщины
Сотрудники «Теле-клуба» попали в лобовое ДТП под Екатеринбургом
Редкий хищник: в Екатеринбург привезли раненого змееяда, занесенного в Красную книгу
В Екатеринбурге у кинотеатра «Космос» разогнали шумных байкеров
В Екатеринбурге почти в два раза снизилось число заражений коронавирусом
В Екатеринбурге таксист устроил ДТП с рикошетом
Губернатор Свердловской области примет решение по ограничительным мерам 8 июня
На Урале полицейский спас малыша, которого забыла мать, отправившись на шоппинг
В свердловском оперштабе пояснили, почему детей и родителей отправляют в разные больницы
В Екатеринбурге завершились поиски 17-летней Сабрины Ибраевой, которая пропала 9 мая
«Половина случаев в Чкаловском районе»: в Екатеринбурге активизировались фальшивомонетчики
«Эвакуировались 25 человек»: в Екатеринбурге произошел пожар в магазине «Магнит»
Евгений Куйвашев объяснил, почему в уральских больницах перестали колоть иммуноглобулин после укусов клещей
Могут ли магазины продавать алкоголь на вынос после 19.00 в Екатеринбурге и Свердловской области: отвечает губернатор
Почему в больницах кормят хуже, чем в тюрьме: отвечает губернатор Куйвашев
Свердловчанам разрешили посещать кладбища в Троицу
«Такси-корона»: по Екатеринбургу круглосуточно курсируют микроавтобусы для перевозки горожан с подозрением на коронавирус
Для проведения ЕГЭ в свердловских школах установят три тысячи камер
Что делать, если был контакт с больным коронавирусом: отвечает вице-губернатор Креков
Второй раз на те же грабли: уральца отправили в колонию за пьяную езду
Глава СКР России взял на контроль дело о гибели 23-летней уралочки
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов
Изучили дно и зоны отдыха: свердловские спасатели начали проверять пляжи к старту купального сезона
В Кремле анонсировали визит Владимира Путина в Екатеринбург