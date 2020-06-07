Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 7 июня 2020 года: разгон байкеров и приближение к плато

СТАТИСТИКА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 249 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии коронавируса на Среднем Урале подтверждено 7 179 случаев. За этот период полностью победили COVID-19 3 166 человек.

102 новых случая подтверждено у жителей Екатеринбурга, остальные – у жителей населенных пунктов Свердловской области. Часть пациентов помещена в инфекционные отделения городских и районных больниц области, часть (у кого коронавирус протекает в легкой форме) отправлена домой на лечение в режиме самоизоляции.

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Из числа всех заболевших 81 пациент находится тяжелом состоянии, 41 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 570 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки из больниц домой выписали 169 человек, двое скончались от коронавируса. Общее число жертв COVID-19 на Среднем Урале с начала февраля 2020 года – 39 человек. Такие данные передает региональный оперативный штаб.

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ЕКАТЕРИНБУРГ СТАЛ МЕНЬШЕ БОЛЕТЬ

Из приведенной выше статистики видно, что в Екатеринбурге почти в 2 раза снизилось число заболевших за прошедшие сутки заболевших коронавирусом. Практически каждый день на этой неделе их было больше 200 человек, теперь же – 102. Таким образом, город приближается к плато.

При этом, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пока не спешит снимать ограничительные меры в уральской столицы и регионе. Причина этому – стабильно высокий уровень заражений по региону в целом.

Далеко не все соблюдают меры предосторожности в общественных местах: люди в жаркую погоду не хотят носить маски и, тем более, перчатки.

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Город постоянно патрулируют сотрудники Министерства общественной безопасности, полицейские и специалисты из Росгвардии. На этой неделе им пришлось утихомиривать байкеров, которые регулярно устраивают шумные тусовки на площадке у кинотеатра «Космос».

Во время очередного рейда стражи порядка выписали больше десяти протоколов нарушителям спокойствия и социальной дистанции.

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