В Екатеринбурге у кинотеатра «Космос» разогнали шумных байкеров

6 Июнь 2020 2020-06-06T15:01:50+03:00

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Многие жители Екатеринбурга с приходом весны часто жалуются на шум от мотоциклов на городских улицах. В это время в уральской столице начинается традиционный сезон байкеров, который заканчивается глубокой осенью.

Одно из постоянных мест дислокации мотоциклистов в Екатеринбурге – площадка возле ККТ «Космос». Здесь часто бывает шумно от рева моторов. На этой неделе сотрудники Министерства общественной безопасности в сопровождении бойцов Росгвардии, наведались сюда, чтобы утихомирить нарушающих тишину байкеров.

Стражи порядка напомнили гражданам, что в Екатеринбурге и Свердловской области никто пока еще не отменял режим ограничений, который нужно соблюдать. В довесок сотрудники правоохранительных органов составил больше десятка протоколов на нарушителей. Профилактические меры будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU