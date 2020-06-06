2020-06-06T11:01:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Перешагнули рубеж в 7 тысяч: в Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 249 человек

Всего в Екатеринбурге и области 7 179 заболевших коронавирусом с начала пандемии
Лев ИСТОМИН
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Число заболевших уральцев растетЧисло заболевших уральцев растетФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки к полудню 6 июня 2020 года коронавирус официально подтвержден еще у 249 жителей региона. Таким образом, с начала февраля, когда началась пандемия коронавируса, заболевание зафиксировано у 7 179 человек. Из них полностью вылечились от инфекции 3 166 пациентов.

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Больше всего новых случаев коронавируса зарегистрирована в Екатеринбурге – 102, остальных больных доставили в больницы из Серова, Североуральска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Нижней Салды, Березовского, Богдановича, Красноуральска, Качканара, Среднеуральска, Верхней Пышмы, Белоярского, Бисерти, Верхнего Дуброво, Малышевского, Сухого Лона, Сысертского, Туринского, Артинского, Арамильского, Асбестовского ГО, Ивделя, Ирбита, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Заречного, Каменска-Уральскгго, Краснотурьинска, Невьянского ГО.

Многие уральцы продолжают работать из дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие уральцы продолжают работать из домаФото: Алексей БУЛАТОВ

81 пациент сейчас находится в тяжелом состоянии, из них 41 – подключены к аппарату ИВЛ. 570 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки из больниц после лечения коронавируса выписаны 169 человек, еще двое скончались. Общее число жертв коронавирусной инфекции в Свердловской области с начала пандемии составило 39 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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