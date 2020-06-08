За сутки на Среднем Урале нашли еще 249 заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области официально подтвердились еще 249 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+203). Таким образом, за все время, с начала пандемии, в регионе зафиксировано 7 668 случаев. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Новыми пациентами стали жители столицы Урала, Белоярского ГО, Березовского, Лесного, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Качканара, Среднеуральска, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Серова, Талицкого и Шалинского ГО.

Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое, 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 33 – на аппаратах ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 651. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Кроме того, за минувшие сутки в регионе – еще две смерти от COVID-19. Поэтому теперь общее число погибших - 43 человека.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось полностью вылечить и поставить на ноги 3 273 пациента.

Напомним, что в Свердловской области продолжает действовать режим самоизоляции. В прошлый раз губернатор Евгений Куйвашев продлил его до 8 июня. Сегодня, в этот день, будет принято решение: начинать ли постепенное снятие режима или нет.

- Пока мы не укладываемся в коэффициенты для того, чтобы приступить к снятию ограничений. Поэтому вариантов у меня не было - я подписал указ о продлении ограничительных мер до 8 июня, - писал тогда Евгений Куйвашев в своем Instagram.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.

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