2020-06-07T18:52:04+03:00
Общество

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 8 июня 2020 года: продлят ли режим самоизоляции

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 8 июня 2020 года
Данил СВЕЧКОВ
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Дезинфицирующие средства для рук - по-прежнему один из главных предметов гигиены, который стоит носить с собой каждому.Дезинфицирующие средства для рук - по-прежнему один из главных предметов гигиены, который стоит носить с собой каждому.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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НОВЫЕ ЗАБОЛЕВШИЕ

За минувшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области было зафиксировано 240 новых случаев коронавируса. Больше всего заболевших в столице Урала — 103 новых случая. Остальные пациенты проживают в 35 населенных пунктах области.

Если же говорить в целом, то с начала пандемии и до настоящего момента в Свердловской области было зарегистрировано 7 419 случаев заражения коронавирусом.

При этом состояние 93 пациентов, госпитализированных в больницы, оценивается, как тяжелое. Из них 42 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 84 человека находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях.

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НОВЫЕ ВЫЗДОРОВЕВШИЕ

Между тем растет и число поправившихся пациентов, которых уже выписали из больницы. Так, в воскресенье выздоровели еще 73 человека. Таким образом из 7 419 человек, у которых с начала пандемии была обнаружена новая болезнь, 3239 уже смогли вернуться домой.

В воскресенье уральские врачи вылечили еще 73 человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье уральские врачи вылечили еще 73 человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РОСТ ЧИСЛА СМЕРТЕЙ

Печальная новость в том, что уже который день подряд медики фиксируют смерти пациентов, болеющих COVID-19. Так, 7 июня региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил о новых случаях смерти среди заразившихся пациентов.

- Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19, - сообщают в оперативном штабе. - Общее число случаев — 41.

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ПРОДЛЯТ ЛИ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

Главный вопрос этого понедельника, сможет ли Свердловская область с завтрашнего дня вернуться к привычной докоронавирусной жизни. То есть, откроются ли рестораны и торговые центры, начнут ли кинотеатры, как прежде показывать кино. Дело в том, что в регионе по-прежнему действует особый режим, ограничивающий работу многих организаций. Он должен был завершиться неделю назад — 1 июня. Однако из-за того, что распространение коронавируса на Среднем Урале не идет на спад, губернатор Свердловской области продлил его еще на неделю — до 8 июня.

- Пока мы не укладываемся в коэффициенты для того, чтобы приступить к снятию ограничений. Поэтому вариантов у меня не было - я подписал указ о продлении ограничительных мер до 8 июня, - писал тогда Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Между тем велика вероятность, что и сегодня, 8 июня, ограничения со Свердловской области не снимут, так как количество новых случаев заражения COVID-19 по-прежнему каждый день увеличивается на 200 с лишним человек. Ожидается, что новое решение губернатор Свердловской области озвучит 8-9 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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