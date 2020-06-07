В Свердловской области количество умерших от коронавируса людей выросло до 41

7 Июнь 2020 2020-06-07T16:11:56+03:00

За сутки COVID-19 подтвердился еще у 240 жителей Свердловской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще два случая было зафиксировано 7 июня

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В Свердловской области продолжает расти число тех, кто заразился коронавирус и впоследствии скончался. Так, 7 июня региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил о новых случаях смерти среди заразившихся пациентов.

- Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19, - сообщают в оперативном штабе. - Общее число случаев - 41.

Добавим, что всего за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 240 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU