В Свердловской области количество умерших от коронавируса людей выросло до 41
Еще два случая было зафиксировано 7 июня
За сутки COVID-19 подтвердился еще у 240 жителей Свердловской области.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Свердловской области продолжает расти число тех, кто заразился коронавирус и впоследствии скончался. Так, 7 июня региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил о новых случаях смерти среди заразившихся пациентов.
- Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19, - сообщают в оперативном штабе. - Общее число случаев - 41.
Добавим, что всего за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 240 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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