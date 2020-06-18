2020-06-18T19:47:19+03:00
Общество

Евгений Ройзман получил первый отрицательный тест на коронавирус

Экс-глава города находится в больнице десять дней
Алина СУРИНА
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Фото: Facebook Евгения РойзманаФото: Facebook Евгения Ройзмана
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Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня получил первый отрицательный тест на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Политик проходит лечение уже десять дней.

- Первый тест сегодня отрицательный. Норм. Справимся. Всем доброго здоровья, - написал Евгений Ройзман.

Под постом политику пишут радостные комментарии и пожелание о скорейшем выздоровлении. Напомним, что коронавирус у Евгения Ройзмана подтвердился 8 июня. За пару дней до этого политик начал чувствовать легкую боль в горле и температуру и решил сдать тест.

После того как тест подтвердил наличие вируса, экс-главу города госпитализировали в 40-ую больницу. На своей странице в Instagram Евгений Ройзман рассказывал, в каких условиях он проходит лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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