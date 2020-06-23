«Растолстели с дочкой до ужаса»: блогершу, родившую в 13, затравили из-за «ожирения»

Настоящую травлю в Instagram устроили 16-летней блогерше из Среднеуральска Полине Фетисовой, которая является самой популярной матерью-подростком в России. Любители покритиковать затравили девушку и ее дочку Ульяну из-за «ожирения».

Вот уже несколько дней в комментариях и директе сплошная травля, блогерша уже подумывает закрыть личные сообщения.

Дочке Полины скоро исполнится 3 года. Фото: предоставлено героиней публикации

- У меня уже в галерее нет личных фото. Что бы я не выложила, мне пишут – «Ты и твоя дочка очень жирная», - рассказывает «КП» мама-блогер. – Ульяне через месяц будет три годика, ее вес 18 килограммов. Недавно мы были у врача, он подтвердил, что все нормально. Да, у нее есть немного лишнего веса, но это совершенно не критично!

Блогершу из пригорода Екатеринбурга затравили в Instagram 00:00 00:00

Полина показала нам, что пишут ей в директ. Представьте, как бы вы чувствовали себя на месте 16-летней мамы.

Вот такие сообщения присылают Полине. Фото: предоставлено героиней публикации

- Божечки! Извините, но растолстели до ужаса. Срочно нужно худеть и Ульяне и тебе, - написала девушка.

- Извини, конечно. Но ты и не худая, и даже не пухлая, - прислали сегодня утром Полине.

- Разжирела, а блог стал однотипным! Как и дочка – жирная! – и вот такие сообщения присылают Фетисовой из разных уголков страны.

Напомним, что Полина забеременела от семиклассника. Когда семья мальчика узнала о случившемся, от девочки начали требовать аборта. После рождения Ульяны бывший молодой человек и его родители отказались принимать участие в воспитании ребенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/745919" frameborder="0"></iframe> Родила в 13 лет.Знакомьтесь, Полина Фетисова! Самая популярная мама-подросток в России. Она родила в 13 лет и не жалеет об этом

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Игорь Мороков, детский омбудсмен по Свердловской области:

- Пусть эта история станет уроком для всех детей. Нужно вести себя аккуратнее в юном возрасте, чтобы избежать подобного. Радует то, как повели в этой ситуации ее родители, потому что не всегда люди по-человечески ведут себя. Честь и хвала им за это. По поводу блога – это ее право, она так решила. Желаю ей удачи, но все же советую поменьше рассказывать про дочку.

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