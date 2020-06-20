«Его бросили умирать, но он не потерял веру в людей»: история спасения хаски с отрубленной лапкой

Волонтеры приюта для хаски из Екатеринбурга опубликовали трогательную короткометражку. Это история спасения собаки по кличке Флеш, которую нашли в заброшенной сторожке в лесу под Тавдой в декабре прошлого года.

Пес попал к зоозащитникам в крайне тяжелом состоянии, но самое ужасное то, что ему оторвали заднюю лапу. Но позже уральским ветеринарам удалось практически невозможное.

- Лапа болталась на одной коже, не было вообще никаких шансов, но врач рискнул и решил попробовать все же провести операцию. Вчера сняли фиксирующую конструкцию, и произошло настоящее чудо - он встал на лапу! Флеш опирается на лапу! То, что произошло - иначе как чудом не назовешь, – рассказывала основательница приюта хаски Анастасия Кудрявцева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/786019" frameborder="0"></iframe> На Урале спасли хаски, которого бросили умирать в сторожке с оторванной лапкой.Видео: Instagram.com/huskyekb/

В приюте отмечают, Флэш – невероятно везучий пес. Недавно он обрел дом и теперь его жизни ничего не угрожает.

- Его бросили там умирать, без воды и еды, но он не потерял веру в людей. Мало того что его случайно нашли! Так еще дальше происходили одни чудеса за другими, - пишут представители приюта хаски.

А прошлой осенью волонтеры с Урала спасли трехлапика хаски, который стал жертвой малолетних живодеров. Но сейчас с Сильвером все хорошо, он обрел дом и семью.

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