2019-11-12T14:38:12+03:00
Дом. Семья

Щенок хаски, которому оторвали лапу пьяные подростки, обрел дом в Екатеринбурге

У Сильвера появились хозяева, готовые заботиться о нем и приобрести протез
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: предоставлено Еленой СаютинойФото: предоставлено Еленой Саютиной
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Из приюта для хаски в Екатеринбурге пришла долгожданная новость - трехлапик Сильвер обрел новый дом. Щенка спасли волонтеры, после того, как пьяные подростки оторвали малышу переднюю лапку.

- Трехлапик останется жить на передержке. Там готовы заботиться о нем и приобрести протез, - рассказали «Комсомолке» волонтеры.

Трехлапик хаски, которого спасли от пьяных подростков.Видео: предоставлено волонтерами

Сильвер родился в поселке Губчинский, что в ХМАО. С самого рождения щенок оказался на улице - его маму бросили хозяева, она оказалась лишней в семье после дачного сезона. К сожалению, новые хозяева малыша отказались общаться с прессой, но мы продолжим следить за его судьбой. К счастью, они делятся фотографиями с волонтерами приюта.

Фото: предоставлено приютом хаски

Фото: предоставлено приютом хаски

После нашей первой новости о Сильвере многие читатели «Комсомолки» пришли в ужас от этой истории. Вот что писали в комментариях:

- Почему не ищут этих подростков? Почему принудительно не лечат? Не ставят на учет у психиатра? Это же болезнь! Эти, так называемые дети, опасны! Такие должны быть изолированы! - написала Алена.

- Такие дети не будут нормальными. Их надо изолировать от общества, а то они в скором времени начнут убивать людей или в ярости отрубать руки людям, как один отрубил руки своей жене. Они психически ненормальные. Все преступники в юности издевались над животными. Соседи этих ублюдков бегите в полицию и пишите на них заявление, чтобы вас огородили от их присутствия, а то потом будет поздно, - пишет Светлана.

- Пора давно уже принять закон, предусматривающий наказание в отношении детей-живодеров! Из них уже ничего хорошего не вырастет! Сперва животные, потом и люди от них пострадают! - написала нам Елена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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