Щенок хаски, которому оторвали лапу пьяные подростки, обрел дом в Екатеринбурге
Из приюта для хаски в Екатеринбурге пришла долгожданная новость - трехлапик Сильвер обрел новый дом. Щенка спасли волонтеры, после того, как пьяные подростки оторвали малышу переднюю лапку.
- Трехлапик останется жить на передержке. Там готовы заботиться о нем и приобрести протез, - рассказали «Комсомолке» волонтеры.
Трехлапик хаски, которого спасли от пьяных подростков.Видео: предоставлено волонтерами
Сильвер родился в поселке Губчинский, что в ХМАО. С самого рождения щенок оказался на улице - его маму бросили хозяева, она оказалась лишней в семье после дачного сезона. К сожалению, новые хозяева малыша отказались общаться с прессой, но мы продолжим следить за его судьбой. К счастью, они делятся фотографиями с волонтерами приюта.
Фото: предоставлено приютом хаски
После нашей первой новости о Сильвере многие читатели «Комсомолки» пришли в ужас от этой истории. Вот что писали в комментариях:
- Почему не ищут этих подростков? Почему принудительно не лечат? Не ставят на учет у психиатра? Это же болезнь! Эти, так называемые дети, опасны! Такие должны быть изолированы! - написала Алена.
- Такие дети не будут нормальными. Их надо изолировать от общества, а то они в скором времени начнут убивать людей или в ярости отрубать руки людям, как один отрубил руки своей жене. Они психически ненормальные. Все преступники в юности издевались над животными. Соседи этих ублюдков бегите в полицию и пишите на них заявление, чтобы вас огородили от их присутствия, а то потом будет поздно, - пишет Светлана.
- Пора давно уже принять закон, предусматривающий наказание в отношении детей-живодеров! Из них уже ничего хорошего не вырастет! Сперва животные, потом и люди от них пострадают! - написала нам Елена.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Екатеринбурге скончался щенок хаски, которого хозяин бросил на улице умирать в сумке.
Живодер оставил умирать собаку, когда ей поставили неутешительный диагноз. (подробнее)
«Это щенки от его собаки»: подробности убийства животных уральскими школьниками.
Трех щенков сначала закопали, а потом забили палками и камнями (подробнее)
В Перми собаки загрызли женщину на могиле ее пекинеса
80-летнюю женщину растерзала стая диких собак (подробнее)
Натиск добра: как Интернет объявил войну «живодерам» из Башкирии
СМИ облетела новость о башкирских живодерах. Дети жестоко расправились со щенками и их матерью. Меньше чем полмесяца спустя появились новые заголовки — люди грозят расправой малолетним садистам. Дети беспощадны к животным, взрослые угрожают детям. Как же случилось, что жестокость в наше время ходит по замкнутому кругу? (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU