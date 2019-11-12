Щенок хаски, которому оторвали лапу пьяные подростки, обрел дом в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 13:32 2019-11-12T14:38:12+03:00

У Сильвера появились хозяева, готовые заботиться о нем и приобрести протез

Изменить размер текста: A A

Из приюта для хаски в Екатеринбурге пришла долгожданная новость - трехлапик Сильвер обрел новый дом. Щенка спасли волонтеры, после того, как пьяные подростки оторвали малышу переднюю лапку.

- Трехлапик останется жить на передержке. Там готовы заботиться о нем и приобрести протез, - рассказали «Комсомолке» волонтеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/740957" frameborder="0"></iframe> Трехлапик хаски, которого спасли от пьяных подростков.Видео: предоставлено волонтерами

Сильвер родился в поселке Губчинский, что в ХМАО. С самого рождения щенок оказался на улице - его маму бросили хозяева, она оказалась лишней в семье после дачного сезона. К сожалению, новые хозяева малыша отказались общаться с прессой, но мы продолжим следить за его судьбой. К счастью, они делятся фотографиями с волонтерами приюта.

Фото: предоставлено приютом хаски

После нашей первой новости о Сильвере многие читатели «Комсомолки» пришли в ужас от этой истории. Вот что писали в комментариях:

- Почему не ищут этих подростков? Почему принудительно не лечат? Не ставят на учет у психиатра? Это же болезнь! Эти, так называемые дети, опасны! Такие должны быть изолированы! - написала Алена.

- Такие дети не будут нормальными. Их надо изолировать от общества, а то они в скором времени начнут убивать людей или в ярости отрубать руки людям, как один отрубил руки своей жене. Они психически ненормальные. Все преступники в юности издевались над животными. Соседи этих ублюдков бегите в полицию и пишите на них заявление, чтобы вас огородили от их присутствия, а то потом будет поздно, - пишет Светлана.

- Пора давно уже принять закон, предусматривающий наказание в отношении детей-живодеров! Из них уже ничего хорошего не вырастет! Сперва животные, потом и люди от них пострадают! - написала нам Елена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге скончался щенок хаски, которого хозяин бросил на улице умирать в сумке.

Живодер оставил умирать собаку, когда ей поставили неутешительный диагноз. (подробнее)

«Это щенки от его собаки»: подробности убийства животных уральскими школьниками.

Трех щенков сначала закопали, а потом забили палками и камнями (подробнее)

В Перми собаки загрызли женщину на могиле ее пекинеса

80-летнюю женщину растерзала стая диких собак (подробнее)

Натиск добра: как Интернет объявил войну «живодерам» из Башкирии

СМИ облетела новость о башкирских живодерах. Дети жестоко расправились со щенками и их матерью. Меньше чем полмесяца спустя появились новые заголовки — люди грозят расправой малолетним садистам. Дети беспощадны к животным, взрослые угрожают детям. Как же случилось, что жестокость в наше время ходит по замкнутому кругу? (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU