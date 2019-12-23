Волонтеры из Екатеринбурга спасли хаски, которого нашли с отрубленной лапой в заброшенной сторожке

СЕГОДНЯ 09:17 2019-12-23T09:23:45+03:00

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Волонтеры из Екатеринбурга спасли кобеля хаски, которого нашли в Тавде в заброшенной сторожке. Левая задняя лапа Тумана (так временно назвали собаку – прим.ред.) держится только на тонкой коже слева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/751138" frameborder="0"></iframe> В сторожке нашли хаски с отрубленной лапой.

- Сейчас везем в Екатеринбург в клинику доктора Тебенькова. Надеемся, что лапку удастся спасти. Будем благодарны любой помощи, - рассказали «КП» волонтеры.

Если вы хотите помочь волонтерам, то переводите средства по номеру карты Сбербанка 4279160052032735 (Анастасия Андреевна К). Ранее мы уже писали, как приют Анастасии Кудрявцевой спас трехлапика, которому оторвали лапу живодеры. Сейчас с щенком все хорошо, он обрел дом и новых хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU