Ехали со свадьбы: на Урале в чудовищном ДТП погибла 15-летняя девочка

Чудовищная авария произошла утром 20 июня в Свердловской области на трассе Кировград - Карпушиха-Левиха. Водитель Opel Astra вылетел с проезжей части и врезался в дерево. От удара легковушку сплющило до неузнаваемости. Водитель выжил, им оказался 22-летний парень. Но это столкновение завершилось трагически для его 15-летней пассажирки, девочка скончалась на месте.

Еще один пассажир – 18-летний юноша с тяжелыми травмами находится под присмотром врачей. В автомобиле пассажиры находились на заднем пассажирском сидении, при этом они не воспользовались ремнями безопасности.

Степень опьянения водителя в четыре раза превышала допустимую норму. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Были проведены необходимые замеры и процедура освидетельствования водителя, по результатам которой установлено состояние опьянения – 0,588 мл/л, - рассказали в отделении пропаганды управления регионального ГИБДД.

Уже известны обстоятельства аварии: житель Кировграда накануне вечером был на свадьбе своего друга и решил съездить в город в магазин.

- Водитель пояснил, что при повороте налево он не справился с управлением и допустил съезд, с проезжей части, после чего вышел из автомобиля и пытался оказать первую помощь пассажирам. Сам он не пострадал, - добавили в ГИБДД.

Виновник смертельного ДТП уже привлекался к ответственнсоти за пьяную езду - год назад у него закончился срок лишения прав. Также известно, что погибшая девочка-подросток вместе с мамой приехала из Красноярска на свадьбу к родственникам.

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