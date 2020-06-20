2020-06-20T11:45:29+03:00
Общество

Генеральная репетиция парада Победы в Екатеринбурге: фоторепортаж «КП»

Военнослужащие Центрального военного округа провели генеральную репетицию, которая прошла под руководством генерал-полковника Александра Лапина на площади 1905 года
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Под военные марши по площади проехало более 100 единиц современной и исторической военной техникиПод военные марши по площади проехало более 100 единиц современной и исторической военной техникиФото: Алексей БУЛАТОВ

20 июня в Екатеринбурге военнослужащие Центрального военного округа провели генеральную репетицию парада Победы, которая прошла под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина на площади 1905 года.

Открывала генеральную репетицию театрализованная реконструкция «Фронтовой путь от сорок первого года до Победы». В ее составе по главной площади уральской столицы проехало 11 грузовиков с платформами-сценами, артистами военной форме и с оружием времен Великой Отечественной войны.

Военная полиция отвечает за порядок во время репетиции парада Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военная полиция отвечает за порядок во время репетиции парада ПобедыФото: Алексей БУЛАТОВ

Торжественным маршем в парадной форме одежды под аккомпанемент сводного оркестра Екатеринбургского гарнизона, прошло более 2000 человек-участников парадных расчетов: рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен Великой Отечественной войны, а также сводный женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде Победы.

За ними в парадном строю прошли расчеты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений, и единственный парадный расчет военной полиции за Уралом.

Военная полиция отвечает за порядок во время репетиции парада Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военная полиция отвечает за порядок во время репетиции парада ПобедыФото: Алексей БУЛАТОВ

Под военные марши по площади проехало более 100 единиц современной и исторической военной техники. В том числе впервые принимающие участие в Параде Победы артиллерийские установки «Малка», танки Т-80 и Т-72Б3М, а также образцы вооружения, окрашенные в цвета подразделений, действующих в арктических широтах бронетранспортеры БТР-82АМ, легкие пикапы «УАЗ» с турелью для крупнокалиберных пулеметов.

Бронетранспортер БТР-82АМ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бронетранспортер БТР-82АМФото: Алексей БУЛАТОВ

В воздушном парадном строю над Екатеринбургом пролетели 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410 и впервые пассажирский самолет Ту-134УБЛ.

Шум от пролетающих вертолетов был слышен на весь город Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шум от пролетающих вертолетов был слышен на весь городФото: Алексей БУЛАТОВ

Завершилась генеральная репетиция Парада Победы плац-концертом сводного военного оркестра Екатеринбургского гарнизона и роты почетного караула Центрального военного округа.

Женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде ПобедыФото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за пандемии все участники парада будут в защитных масках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за пандемии все участники парада будут в защитных маскахФото: Алексей БУЛАТОВ

Видео-трансляцию с репетиции парада вы можете посмотреть здесь.

Из-за военной техники вновь пришлось перекрыть центр города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за военной техники вновь пришлось перекрыть центр городаФото: Алексей БУЛАТОВ

Перед началом тренировки мобильные расчеты войск радиационной химической и биологической защиты ЦВО провели специальную обработку площади 1905 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед началом тренировки мобильные расчеты войск радиационной химической и биологической защиты ЦВО провели специальную обработку площади 1905 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский наблюдал за репетицией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский наблюдал за репетициейФото: Алексей БУЛАТОВ

А уже после репетиции парада военные поздравили с Днем медицинского работника ветерана ВОВ Тамару Кондрашову.

В Екатеринбурге военный оркестр поздравил с Днем медицинского работника ветерана ВОВ.Алексей БУЛАТОВ

СПРАВКА КП

Тамара Гавриловна родилась 10 ноября 1920 года в Новосибирская области. До войны работала учителем биологии и английского языка в сибирских селах. С началом войны отучилась на фельдшера и была призвана на 1-ый Белорусский фронт. В годы войны Тамара Гавриловна служила фельдшером.

Участвовала в Воронежско-Харьковской наступательной операции, освобождая Воронеж, Курск, Белгород и Харьков, а также в штурме Берлина. 9 мая 1945 года оставила автограф на стене поверженного Рейхстага.

Награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны II степени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не можем на земле – сделаем в небе»: уральские военные провели «Бессмертный полк» под облаками. Показываем, как это выглядело внутри самолета (подробнее)

Парад Победы 24 июня 2020 в Екатеринбурге: пропускная система, схема (подробнее)

Генеральная репетиция парада Победы 2020 в Екатеринбурге: онлайн-трансляция (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Медовым Спасом 2020
Август богат на православные праздники, один из них Медовый Спас, в 2020 году он празднуется 14 августа — эта дата постоянна для каждого года. Представляем красивые стихи и добрую прозу, чтобы вы могли поздравить родных и близких с этим днем
Новости 24
Страшный сон курильщика: в Свердловской области уничтожили 15 тысяч пачек сигарет
На Урале гаишники написали обращения к пешеходам на асфальте
Получил сотрясение и ушиб голени: на Юго-Западе Citroen сбил 17-летнего велосипедиста
Губернатор Евгений Куйвашев разрешил проводить в Свердловской области массовые мероприятия
«Хотим разговаривать лично, а не через монитор»: в Екатеринбурге отменили фестиваль The Beatles Fest
В Ельцин-Центре начали проводить тесты на антитела к COVID-19
Влетел в забор и перевернулся: на Урале погиб водитель Lada Kalina
Рассекали по полю на розовом «Урале» с коляской: Клава Кока и Niletto сняли клип на новую песню
ВТБ Капитал Инвестиции будет развивать коммуникацию с клиентами в Telegram
В Екатеринбурге из лампад выложат фразу «21 ИЮНЯ. ПОМНИМ»
На месте работают следователи, полиция и МЧС: в Екатеринбурге пенсионер на легковушке насмерть сбил байкера
В Екатеринбурге запустили в работу отремонтированные в Питере вагоны метро
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%
Закроют ли на Среднем Урале алкомаркеты в жилых домах: отвечает губернатор Евгений Куйвашев
Дети из Екатеринбурга смогут уехать в лагеря со 2 июля
За два дня на бесплатное тестирование на антитела записались 18 тысяч свердловчан
Свердловская область вышла на плато, несмотря на прирост смертей от коронавируса