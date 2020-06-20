Генеральная репетиция парада Победы в Екатеринбурге: фоторепортаж «КП»

20 июня в Екатеринбурге военнослужащие Центрального военного округа провели генеральную репетицию парада Победы, которая прошла под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина на площади 1905 года.

Открывала генеральную репетицию театрализованная реконструкция «Фронтовой путь от сорок первого года до Победы». В ее составе по главной площади уральской столицы проехало 11 грузовиков с платформами-сценами, артистами военной форме и с оружием времен Великой Отечественной войны.

Военная полиция отвечает за порядок во время репетиции парада ПобедыФото: Алексей БУЛАТОВ

Торжественным маршем в парадной форме одежды под аккомпанемент сводного оркестра Екатеринбургского гарнизона, прошло более 2000 человек-участников парадных расчетов: рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен Великой Отечественной войны, а также сводный женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде Победы.

За ними в парадном строю прошли расчеты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений, и единственный парадный расчет военной полиции за Уралом.

Военная полиция отвечает за порядок во время репетиции парада ПобедыФото: Алексей БУЛАТОВ

Под военные марши по площади проехало более 100 единиц современной и исторической военной техники. В том числе впервые принимающие участие в Параде Победы артиллерийские установки «Малка», танки Т-80 и Т-72Б3М, а также образцы вооружения, окрашенные в цвета подразделений, действующих в арктических широтах бронетранспортеры БТР-82АМ, легкие пикапы «УАЗ» с турелью для крупнокалиберных пулеметов.

Бронетранспортер БТР-82АМФото: Алексей БУЛАТОВ

В воздушном парадном строю над Екатеринбургом пролетели 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410 и впервые пассажирский самолет Ту-134УБЛ.

Шум от пролетающих вертолетов был слышен на весь городФото: Алексей БУЛАТОВ

Завершилась генеральная репетиция Парада Победы плац-концертом сводного военного оркестра Екатеринбургского гарнизона и роты почетного караула Центрального военного округа.

Женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде ПобедыФото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за пандемии все участники парада будут в защитных маскахФото: Алексей БУЛАТОВ

Видео-трансляцию с репетиции парада вы можете посмотреть здесь.

Из-за военной техники вновь пришлось перекрыть центр городаФото: Алексей БУЛАТОВ

Перед началом тренировки мобильные расчеты войск радиационной химической и биологической защиты ЦВО провели специальную обработку площади 1905 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский наблюдал за репетициейФото: Алексей БУЛАТОВ

А уже после репетиции парада военные поздравили с Днем медицинского работника ветерана ВОВ Тамару Кондрашову.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/786005" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге военный оркестр поздравил с Днем медицинского работника ветерана ВОВ.Алексей БУЛАТОВ

СПРАВКА КП

Тамара Гавриловна родилась 10 ноября 1920 года в Новосибирская области. До войны работала учителем биологии и английского языка в сибирских селах. С началом войны отучилась на фельдшера и была призвана на 1-ый Белорусский фронт. В годы войны Тамара Гавриловна служила фельдшером.

Участвовала в Воронежско-Харьковской наступательной операции, освобождая Воронеж, Курск, Белгород и Харьков, а также в штурме Берлина. 9 мая 1945 года оставила автограф на стене поверженного Рейхстага.

Награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны II степени.

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