«Жить нам с вами с этой напастью долго»: мэр Александр Высокинский рассказал о коронавирусе, строительстве храма святой Екатерины и опальном отце Сергие

Впереди у Екатеринбурга множество важных событий. Во-первых парад Победы 24 июня, во-вторых голосование по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. Да и День города не за горами. При этом коронавирус никуда еще не ушел. О том, как столица Урала будет жить в ближайшее время мы поговорили с главой Екатеринбурга Александром Высокинским в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92,3FM). Ниже мы публикуем избранные моменты из разговора

В гостях у радио "Комсомольская правда" - глава Екатеринбурга Александр Высокинский.Powered by Restream https://restream.io/ Гость: Александр Высокинский, глава города Екатеринбурга

АВТОБУСОВ ПОСЛЕ САЛЮТА НЕ БУДЕТ

- Впереди у нас парад Победы (24 июня) и голосование по внесению поправок в Конституцию (1 июля). Вы не боитесь, что после проведения этих мероприятий будет всплеск заболевания коронавирусом?

- Все эти мероприятия пройдут с максимальным уровнем безопасности. Если мы говорим о голосовании по Конституции, то на всех избирательных участках, а у нас в городе их 555, плюс 24 временных, будет организована выдача масок, обработка рук, контроль температуры. Что касается парада, то сегодня мы находим новые форматы для его проведения. Например, ветераны будут присутствовать виртуально через видеоконференцию.

Репетиция парада Победы, которая прошла 16 июня на площади 1905 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как это будет сделано?

- К ветеранам домой придут волонтеры и включат для них видеосвязь. На площади 1905 года будут стоять огромные видеоэкраны. Ветераны смогут в режиме реального времени видеть все, что происходит на площади. Участники парада смогут видеть ветеранов. Это новый опыт.

- Каким сделают салют в этом году?

- Он будет проходить в трех точках. Одна – в Академическом микрорайоне, одна в Орджоникидзевском и одна на Динамо. Мы осознанно так делаем, чтобы в одном месте не было большого скопления горожан. В советское время такая традиция уже была. Думаю, пришло время к ней вернуться.

- Что будет после салюта?

- Общественного транспорта после завершения салюта в этом году не будет – вы знаете, как у нас народ скапливается в автобусах после него. Нужно, чтобы каждый, кто захочет посмотреть салют, пришел сам, либо доехал на автомобиле. Важно, чтобы люди соблюдали дистанцию.

На самом параде военнослужащие планируют обойтись без масок. Для этого они примут дополнительные меры защиты.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Какие есть прогнозы в отношении коронавируса? Когда эта напасть может закончиться?

- Жить нам с вами с этой напастью долго, но меры ограничения, наверное, закончатся. Попробуем провести День города в полномасштабном режиме. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Это же касается и Царских дней, которые традиционно проходят в июле. Сейчас нам надо прекратить бытовой путь передачи вируса. Это общегородская задача.

- То есть людей могут снова закрыть в квартирах?

- Это не самый лучший путь. Силовыми методами мы, конечно, с вами можем пользоваться, но это, наверное, самый крайний вариант. Исходя из этого, мы не устаем обращаться к нашим горожанам: масочный режим это не формальная вещь, это очень полезная для города процедура.

- Москвичи во время режима самоизоляции выходили на улицу гулять по графику. У них были электронные пропуска. У вас не было желания сделать аналогичный жесткий режим в Екатеринбурге?

- Мы обсуждали все варианты. Потому что при развитии заболевания нужно иметь план А, план B, план C. Но, к счастью, мы не вышли на тот уровень, который предполагал такие жесткие ограничения. Мы рады, что у наших горожан есть возможность погулять. Единственное, какой возможности нет, это массовые спортивные игры.

- Но ведь на спортивных площадках во дворах люди играют и в футбол, и в баскетбол…

- Такие вещи мы не приветствуем.

ПРОЕЗД В МЕТРО ПОДОРОЖАЕТ?

- 1 июля планировалось проведение первого этапа транспортной реформы. Пандемия все эти планы спутала?

- Разработки велись, несмотря на ограничения. Мы работали с нашими партнерами из Москвы в режиме видеоконференции. Сегодня у нас есть проект новой транспортной схемы. Именно под нее будет готовиться маршрутная сеть и конкурс по концессии городского транспорта для привлечения в эту сферу в том числе и частного капитала. Рассчитываю, что после 1 июля мы проведем несколько достаточно плотных совещаний с экспертами, специалистами и будем выходить в режимы конкурсов. В этом году в планах была организация конкурса на транспортную концессию – думаю, мы это сделаем.

В Екатеринбурге продолжается подготовка проекта второй ветки метро.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Общественный транспорт у нас ходит переполненный. Можно ли увеличить количество маршрутов – автобусов, маршруток, трамваев?

- Сегодня в городе работает 1000 единиц нашего муниципального транспорта и еще около 1000 единиц частного транспорта. Фактически мы работаем на полную мощность. Мы обеспечиваем эксплуатацию транспорта в тех режимах, которые положены. Вопрос в том, что действительно сегодня количество людей на улицах увеличилось. Мы постепенно выходим из карантина. Поэтому здесь главной мерой безопасности являются маски. И маску не нужно расценивать, как «я чего-то боюсь». Маска – это мера уважения к ближнему.

- Вторую ветку метро будут или не будут строить?

- Будут строить. Мы сегодня находимся на стадии проектирования всех технологических параметров, связанных с заявлением на федеральное финансирование. В этом году у нас было выделено порядка 250 миллионов на эту работу. Мы договорились с подрядчиком, с институтом, который занимается проектированием, что часть денег мы отдадим им в следующем году. То есть 90 миллионов платим в этом году, оставшуюся сумму в следующем. А суммы, которые освободились, мы перенаправили на модернизацию наших вагонов в метрополитене. Они у нас отработали 30-летний срок. Время прошло незаметно.

- Стоимость проезда в метро будет увеличена?

- Пока мы не планируем.

По итогам осеннего голосования жители Екатеринбурга решили, что храм святой Екатерины будет построен на месте этого Приборостроительного завода.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сильно ли метро пострадало в финансовом плане из-за пандемии?

- Весь транспорт пострадал. Снижение объемов выручки на 70% случилось и у муниципального, и у частного транспорта. Во время жестких ограничений мы обеспечивали движение транспорта по обычному графику, а народу то у нас там было совсем немного.

«Я СЛИШКОМ МАЛО БЫВАЮ ДОМА»

- Когда же начнется строительство храма святой Екатерины?

- Проекты делаются: и проекты нового здания, и проекты демонтажа Приборостроительного завода. Ведется оформление градостроительной документации. Я думаю, что к концу года можно будет говорить о конкретных сроках.

- А что решилось с реконструкцией парка XXII Партсъезда у Дворца молодежи?

- 17 июня глава администрации Верх-Исетского района Андрей Морозов и мой заместитель Алексей Бубнов создали рабочую группу с гражданами для того, чтобы показать особенности проекта, рассказать, в каком виде он может быть реализован. Каждый наш городской парк это многофункциональное место. Вчера звучали предложения убрать детские площадки, потому что тем, кто пришел (на встречу в районную администрацию, - Ред.) они не нужны. Говорили, давайте уберем велосипедные дорожки. Пусть они по пешеходным дорожкам ездят. Но это же небезопасно. Нужен компромисс, его надо искать.

- Багоустройство общественных территорий вызывает у жителей города много споров. Почему бы не сделать процедуру обсуждения подобных проектов более прозрачной?

- Процедуры все прозрачные. Каждый проект реконструкции скверов вывешивается на сайте администрации. В районных администрациях проходят общественные обсуждения, куда мы всех приглашаем. Вопрос в том, что когда все общественные обсуждения прошли, процедуры закончены, и мы уже заключили контракт, и вышли на работы, то менять что либо уже очень тяжело.

По словам главы города, ношение масок позволит быстрее прекратить распространение коронавируса в столице Урала.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Почему в Екатеринбурге уже четыре года не работает система платных парковок?

- Мы ждем в этом году изменения областного законодательства, проект внесен в областное законодательное собрание. Я рассчитываю, что в ближайшее время он будет утвержден, и мы запустим эту систему.

- Что вы думаете по поводу конфликта между Екатеринбургской епархией и отцом Сергием из Среднеуральского женского монастыря?

- Это дело РПЦ. Но, собственно, всегда нужен мирный диалог.

- В Перми в здании мэрии температуру людям измеряет робот. А у нас планируются инновационные подходы?

- На входе в администрацию города мы меряем температуру ручными дистанционными градусниками. Это надежнее, потому что когда вы с холода заходите в здание, робот увидит ваше лицо, но температура лица будет меньше, чем 36,6 градусов. И когда вы заходите с жары, температура может быть выше 36,6. Поэтому мы меряем либо на запястьях, либо на шее – то, что одеждой прикрыто. Новые методы мы применять, безусловно, будем, но пока обходимся без роботов.

- Ваша семья соблюдала режим самоизоляции? Как вы переживали это время?

- Семья режим самоизоляции соблюдала. Но у меня не получалось, потому что я и в будни и в выходные дни нахожусь на работе примерно с 08.00 и до 22.00. У меня другая проблема – я слишком мало бываю дома.