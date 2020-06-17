Парк 22 партсъезда заготовка

На этой неделе о Екатеринбурге вновь заговорили в контексте «СКВЕРного противостояния». Почти год назад горожане уронили забор вокруг стройплощадки в сквере у Театра драмы и тем самым не дали построить на его территории храм.

А на этой неделе нечто слегка похожее произошло уже в парке XXII Партсъезда, который находится в центре Екатеринбурга позади Дворца молодежи. Только на этот раз камнем преткновения стало не капитальное сооружение, вроде храма, а проект благоустройства парка.

Одна из версий того, как может быть благоустроен парк. Эскиз архитектурного бюро «Аппарат»

- После проведенных социологических исследований и опросов населения мы определились с функционалом парка, - отмечала Анна Пеленева, представитель разработчика проекта. - Так, были выделены обновленные пространства для прогулок и отдыха, занятий спортом, велодорожки, детские площадки, а также оригинальные малые архитектурные формы и освещение. Разработке проекта предшествовал дендрологический анализ, выполненный специалистами Уральской лесотехнической академии, который выявил наличие больных и старых деревьев. Взамен таких 14 деревьев мы предусмотрели в проекте высадку 87 новых.

Эскиз архитектурного бюро «Аппарат»

Правда, не всем жителям окрестных домов, да и просто горожанам понравился проект благоустройства. Некоторым, например, показался лишним сад камней, другим посчитали, что в беседках будут собираться любители распивать алкогольные напитки.

Но как и в случае со сквером у Театра драмы год назад, «спусковым крючком» стал забор вокруг будущей стройплощадки. Он появился в парке XXII Партсъезда в понедельник, огородив территорию. Из-за этого уже вечером рядом с ним собралось около 60 недовольных местных жителей. Они стали требовать изменить проект реконструкции парка.

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К счастью, в этот раз ситуация не обострилась. Стороны договорились встретиться в эту среду, 17 июня, в администрации Верх-Исетского района.