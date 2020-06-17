2020-06-17T14:32:47+03:00
Общество

Парк 22 партсъезда заготовка

Подзаголовок
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На этой неделе о Екатеринбурге вновь заговорили в контексте «СКВЕРного противостояния». Почти год назад горожане уронили забор вокруг стройплощадки в сквере у Театра драмы и тем самым не дали построить на его территории храм.

А на этой неделе нечто слегка похожее произошло уже в парке XXII Партсъезда, который находится в центре Екатеринбурга позади Дворца молодежи. Только на этот раз камнем преткновения стало не капитальное сооружение, вроде храма, а проект благоустройства парка.

Одна из версий того, как может быть благоустроен парк. Эскиз архитектурного бюро «Аппарат»

Одна из версий того, как может быть благоустроен парк. Эскиз архитектурного бюро «Аппарат»

- После проведенных социологических исследований и опросов населения мы определились с функционалом парка, - отмечала Анна Пеленева, представитель разработчика проекта. - Так, были выделены обновленные пространства для прогулок и отдыха, занятий спортом, велодорожки, детские площадки, а также оригинальные малые архитектурные формы и освещение. Разработке проекта предшествовал дендрологический анализ, выполненный специалистами Уральской лесотехнической академии, который выявил наличие больных и старых деревьев. Взамен таких 14 деревьев мы предусмотрели в проекте высадку 87 новых.

Эскиз архитектурного бюро «Аппарат»

Эскиз архитектурного бюро «Аппарат»

Правда, не всем жителям окрестных домов, да и просто горожанам понравился проект благоустройства. Некоторым, например, показался лишним сад камней, другим посчитали, что в беседках будут собираться любители распивать алкогольные напитки.

Но как и в случае со сквером у Театра драмы год назад, «спусковым крючком» стал забор вокруг будущей стройплощадки. Он появился в парке XXII Партсъезда в понедельник, огородив территорию. Из-за этого уже вечером рядом с ним собралось около 60 недовольных местных жителей. Они стали требовать изменить проект реконструкции парка.

"Общественные обсуждения не работают": Причины СКВЕРных конфликтов в Екатеринбурге

00:00
00:00

К счастью, в этот раз ситуация не обострилась. Стороны договорились встретиться в эту среду, 17 июня, в администрации Верх-Исетского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Появилось видео из захваченного монастыря под Среднеуральском
На ЕВРАЗ КГОК запущен в работу первый экскаватор с объемом ковша 20 кубических метров
Уральский «пельмень» Сергей Соколов появился в Среднеуральском монастыре, который захватил опальный отец Сергий
За сутки медики проверили на коронавирус восемь тысяч свердловчан
Отец Сергий объяснил, почему в его келье висит портрет Сталина
Малышам с COVID-19, лежащим в больницах Екатеринбурга, подарили раскраски и игрушки
Больница на севере Урала закупила для пациентов 460 тысяч пар бахил
Таможенники перехватили фуру, которая вывезла из Екатеринбурга 605 килограммов нелегальных сигарет
ВТБ выдал свыше 34 миллиардов рублей в рамках ипотеки под 6,5%
Стало известно, когда начнут летать самолеты из Екатеринбурга в Геленджик
С начала пандемии из-за границы спецрейсами вернули 900 уральцев
Почему в больницах Свердловской области не принимают «передачки» для родственников: объясняет Евгений Куйвашев
Будут ли продавать алкоголь после 19:00? Отвечает свердловский губернатор
Стала известна тема фестиваля «Стенограффия», который пройдет в Екатеринбурге
Благоустройство парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге выдвинут на общественные обсуждения
В Екатеринбурге по Крауля три дня не будут ходить троллейбусы