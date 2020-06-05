Стала известна судьба детей екатеринбурженки, избившей до смерти приемного сына

- Ложь и провокация, - именно так прокомментировал приговор екатеринбурженки Гилы Германской ее супруг Михаил. Женщину признали виновной в избиении и истязании 6-летнего приемного сына-инвалида Никиты, а в скором времени в суд должны передать дело и ее мужа. По версии следствия, семейная пара на протяжении полутора лет унижала и избивала ребенка за малейшие проступки

- Насилие применялось с февраля 2017 по июль 2018 года, по малозначительным поводам, на почве личной неприязни. В один из дней в июле 2018 года ребенку была причинена закрытая черепно-мозговая травма, от которой он скончался, - напоминают детали дела в Следственном комитете.

Родители уверяли, что Никита проломил голову, поскользнувшись в ванной. А трагедия стала результатом халатности врачей скорой помощи. Но сначала на чистую воду Гилу Германскую попытался вывести детектор лжи в программе Дмитрия Шепелева на Первом канале, а затем свою точку в деле поставил и Чкаловский суд – 12 лет колонии общего режима.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/759255" frameborder="0"></iframe> Гила Германская – о том, как погиб ее приемный сын.Олег ГАЛИМОВ

Как удалось выяснить «Комсомолке», еще до приговора в семье Германских осталось на попечении лишь двое детей – родные сыновья 17-лтений Влад и 8-летний Павел (Пинхас). А вот ранее удочеренную Агелину, которая в этом году должна была окончить девятый класс, забрали органы опеки. Кстати, после этого Гилу Германскую лишили статуса многодетной матери.

- В конце марта Ангелина пошла в школу сдавать тетрадки, это был последний день перед внеплановыми каникулами из-за коронавируса, - вспоминает Михаил Германский. – Из школы она так и не пришла домой, мы сразу же бросились искать. Вечером узнали, что она сидит дома у подруги. Приходим туда, а нас уже с органами опеки встречают. Сказали, что Ангелина, якобы, жалуется на побои и написала письмо о том, что не хочет больше жить с нами.

Михаил Германский и его семья. Фото: предоставлено семьей Германских

- Что будет с вашими сыновьями, если вам также вынесут обвинительный приговор?

- Если Гиле дали 12 лет, то вряд ли мне назначат меньше. Я это прекрасно понимаю. Но пусть все они знают, что мои дети в детских домах не окажутся! У меня и жены достаточно родственников, которые смогут позаботиться о мальчиках. За Влада мы не переживаем, он скоро станет совершеннолетним и уже зачислен в университет, осталось лишь ЕГЭ сдать.

- Вы сказали, что не согласны с вердиктом суда по отношению к жене. Чем вы можете это обосновать?

- Достаточно того, что проигнорировали предоставленные нами справки о прохождении лечения Гилы в то время, когда умер Никита. Тогда жене прочищали сосуды на больших пальцах. Как она могла избивать ребенка с перемотанными бинтом руками?!

Никите было шесть лет. Гила и Михаил забрали его из детского дома вместе с младшим братом Димой. Фото: предоставлено семьей Германских

По словам Михаила Германского, его приемную дочь Ангелину забрали детский дом.Фото: Олег ГАЛИМОВ

По словам заместителя руководителя следственного отдела по Чкаловскому району Антона Азанова, Михаил Германский уже ознакамливается с материалами своего уголовного дела. Если после этого обвинительное заключение утвердит прокурор, то дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

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