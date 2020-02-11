«Он был трудным ребенком»: многодетной матери из Екатеринбурга грозит до 15 лет за убийство приемного сына

Гила и Михаил Германские – многодетные родители из Екатеринбурга. Только своих детей у них пятеро. Еще троих пара взяла из детского дома. Казалось бы, супруги пример для подражания… Но нет. Один из мальчиков, которых Германские взяли на воспитание погиб при загадочных обстоятельствах. Теперь его родители находятся под следствием.

МЕЧТАЛИ О ДОЧКЕ…

- Мы поженились в 2007 году. К тому моменту у меня и жены было по двое детей от первого брака. Спустя четыре года после свадьбы у нас с Гилой родился общий сын Паша, но когда он подрос, супруга начала мечтать о дочке, - вспоминает Михаил Германский.

Гиле тогда было 42 года. Супруги сразу приняли решение, что будут брать девочку из детского дома. Ближайший был в Нижнем Тагиле. Там Германские познакомились с 12-летней Ангелиной и двумя братьями – четырехлетнего Никиту и трехлетнего Диму.

- Нам сказали, что у мальчиков есть психологические отклонения, и именно поэтому речь шла об опеке, а не усыновлении. Мы не были до конца уверены, что справимся с такой нагрузкой, - признается Михаил Германский. – В общей сложности на содержание каждого ребенка выделяли по 13 тысяч рублей в месяц. Ключевым фактором являлся возраст мальчишек, они могли стать братьями для нашего Паши.

С 2017 по 2018 года в семье Германских жили пять детейФото: Олег ГАЛИМОВ

К тому же у Никиты и Димы была сложная судьба: мать-алкоголичка скончалась от передозировки, а неоднократно судимая бабушка была лишена прав на их воспитание.

- Нас предупреждали, что дети трудные и нуждаются в особом присмотре и обучении, - рассказывает Михаил Германский. – Да и получить ту же опеку в нашей стране это целое приключение. Год мы ходили в школу приемных-родителей. Затем собирали справки об уже имеющихся детях, что у нас есть квартира и условия для воспитания. К счастью, мы хорошо зарабатываем. У Гилы свой бизнес – занимается подбором персонала, я работаю ведущим специалистом по электро-техническому оборудованию. Проверяющие приходили к нам домой и на работу, иными словами очень трудоемкая и затратная процедура. Платишь деньгами, временем и эмоциями. Поначалу детей дают на 5-7 дней, так называемый «гостевой режим». И лишь после положительных выводов врачей вы можете претендовать на заключение договора опеки на один год. По истечению он может быть продлен по желанию родителей.

ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ В ВАННОЙ И УМЕР?

Окончательно забрать двух братьев Германские смогли лишь в 2017 году. А спустя девять месяцев в новом доме врачи признали Никиту инвалидом, а у Димы обострились проблемы с речью. По словам приемной мамы братьев, все это стало следствием замкнутого образа жизни их родной семьи.

По словам приемных родителей, Никита часто наносил себе травмы. Например, бился головой об пол или стеныФото: Олег ГАЛИМОВ

- Никита был очень трудным и неусидчивым ребенком, - объясняет Гила. – К пяти годам он не общался ни с одним ребенком кроме своего младшего брата. В садике часто дрался с другими. Он мог на ровном месте устроить истерику, начать биться головой об пол из-за того, что его кто-то обидел. По сравнению с ним Дима казался более уравновешенным мальчиком, и даже несмотря на проблемы с речью мы подумывали о его усыновлении.

Но вся жизнь семьи Германских перевернулась на 180 градусов в конце июля 2018 года. На тот момент дети жили в их квартире полтора года.

Вечером 24 июля Гила забрала Никиту из садика. Мальчик капризничал и закатывал истерики, в тот день его поймали на краже конфет из сумки воспитательницы. Дома, перед сном Никиту отправили в ванную, но спустя несколько минут из-за двери раздался плачь.

- У меня правило: в девять вечера я мою детей, в десять – все спят, - вспоминает день трагедии приемная мать Никиты. – Я была на кухне, готовила ужин. Когда услышала крик сразу прибежала в ванную. Поняла, что ребенка стошнило, он поскользнулся и ударился головой об порог. Позже узнала от воспитателей, что он две или три порции за других детей в садике съел. У него был небольшой синяк на лбу, мы не придали ему значения.

Посреди ночи Михаил услышал странный хрип из детской и пошел проверить мальчиков. Никита бился в конвульсиях и задыхался, мужчина сразу же разбудил жену и вызвал скорую. Прибывшая в 01:20 бригада полчаса боролась за жизнь ребенка, но подача кислорода в легкие и массаж сердца не помогли. Смерть зафиксировали в 01:52.

СПРЯТАЛИ РАЗГОВОРЧИВОГО СЫНА В ПИТЕРЕ

В связи со смертью ребенка подключился следственный комитет по Свердловской области. Силовики стали досконально выяснять, в каких условиях жил Никита и его брат. Причина смерти ребенка – множественные травмы и ссадины на теле мальчика. Но в версию о том, что мальчик постоянно дрался и бился головой об пол, следователи верили неохотно.

По словам руководителя следственного отдела по Чкаловскому району уральской столицы Дмитрия Аникина, это преступление для них одно из самых жестоких и сложных за последние годы.

- С самого начала нас настораживало то, что супруги дают разные показания. Единой версии случившегося не было. Затем было принято решение вызвать на допрос всех тех, кто в ту ночь находился в квартире – то есть родителей и детей. Младший брат погибшего не мог дать внятные показания, и оставались двое родных сыновей: 16-летний Влад и 6-летний Паша.

Старший придерживался той версии, что и мама с папой. Якобы, мальчик часто наносил себе травмы и в тот день сам ударился головой в ванной комнате. Но на допрос не пришел младший сын семьи. Внятно ответить, где находится внезапно пропавший Павел, родители тоже не могли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/759255" frameborder="0"></iframe> Гила Германская – о том, как погиб ее приемный сын.Олег ГАЛИМОВ

В итоге силовики вычислили местонахождение мальчика благодаря прослушке мобильных телефонов. Подростка нашли в еврейской школе закрытого типа в Санкт-Петербурге.

- Следователь был командирован в Северную столицу, чтобы взять показания у несовершеннолетнего. И тогда стало понятно, почему его спрятали подальше от Екатеринбурга, - продолжает Аникин. – Слова мальчика подтвердили версию о том, что погибшего систематически на протяжении полутора лет избивали и унижали родители. После этого обвиняемая позвонила сыну и потребовала его немедленно изменить показания.

Кроме этого силовики добились через суд разрешения на эксгумацию тела Никиты. Эксперт-криминалист пришел к выводу, что полученные травмы мальчик не мог нанести себе сам. Иными словами – его избивали.

Также не в пользу супругов сыграли показания воспитателей мальчика. Как выяснилось, в детском саду вели специальный учет травм, с которыми он приходил и уходил домой. Так нянечки защищали себя от возможных обвинений в истязании.

На наш вопрос о том, почему один из сыновей не явился на допрос и был вывезен в Санкт-Петербург, чета ответила спокойно и рассудительно.

- Среднего сына вызвали на дачу показаний спустя четыре месяца после смерти Никиты. Но перед этим наш старший и младший были в следственном отделе и допрашивались с нарушениями. Имеем в виду отсутствие психолога и представителей органов опеки. Конечно, после таких бесчинств мы решили перевезти двух сыновей в частную школу подальше от Урала. Какой бы родитель не хотел защитить своего ребенка от таких допросов?! – отвечает Михаил Германский.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Сейчас Гиле предъявили обвинение сразу по четырем статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего», «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Уголовное дело Михаила было выделено в отдельное производство, но по тем же пунктам и статьям. Супругам грозит до 15 лет колонии.

После эксгумации тело Никиты так и не вернули бывшим опекунамФото: Олег ГАЛИМОВ

На протяжении всего периода следствия они находились под подпиской о невыезде. После смерти Никиты из семьи забрали его младшего брата Диму. По словам Гилы, в последний раз она видела бывшего приемного сына год назад, когда ей позволили навестить его в день рождения. К семи годам он почти не разговаривает и не может внятно сказать ничего кроме «Меня зовут Дима».

Свою вину супруги не признают, но надеются доказать ее в ходе суда.