2020-02-12T18:55:43+03:00
Происшествия

«Четыре удара по голове»: Шепелев вывел на чистую воду екатеринбурженку, обвиняемую в смерти приемного сына

Гила Германская приняла участие в программе «На самом деле», но ни она, ни ее адвокат не смогли внятно ответить на вопросы об обстоятельствах, при которых скончался маленький Никита
Олег ГАЛИМОВ
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В 2017 году семья Германских взяла под опеку сразу троих детей. Фото: предоставлено Гилой ГерманскойВ 2017 году семья Германских взяла под опеку сразу троих детей. Фото: предоставлено Гилой Германской
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- Признайтесь, что это вы убили Никиту! Он ушел из одной семьи, где его избивали, и попал в другую! – кричат из зала студии программы «На самом деле» эксперты и психологи. Все это обращено лишь одному человеку – 45-летней Гиле Германской, обвиняемой в смерти приемного сына Никиты. Многодетная мать согласилась приехать из Екатеринбурга на Первый канал и пройти детектор лжи.

Эксперты пришли к единому мнению, что ребенок действительно был избит перед смертью, а в день трагедии ему нанесли как минимум четыре удара по голове. В следствии черепно-мозговой травмы произошло кровоизлияние в мозг.

Но Германская уверена – ее сын умер от удара при падении в ванной.

- Я не избивала своего сына, - заявила в эфире федерального канала Гила Германская. – Я любила Никиту, иначе, зачем бы мы его брали из детского дома?! Это правда, что его брата Диму и еще одну девочку мы планировали взять к себе, как приемных, а Никиту – вернуть в детский дом. Никаких следов крови на стенах в ванной не было! В нашем доме его никто пальцем не трогал! Меня же выставили убийцей, потому что я взяла его под опеку и он умер в нашей квартире.

Эксперт ознакомился с материалами дела и пришел к выводу - ребенка могли избить только в квартире, так как после таких ударов Никита не смог бы передвигаться. Фото: эфир Первого канала

Эксперт ознакомился с материалами дела и пришел к выводу - ребенка могли избить только в квартире, так как после таких ударов Никита не смог бы передвигаться. Фото: эфир Первого канала

По словам адвоката обвиняемой Дмитрия Жикина, его линия защиты будет строиться на опровержении заключений экспертов, которые были сделаны во время следствия, длившегося полтора года.

- Уголовное дело уже направлено в суд. Последняя экспертиза была сделана с таким количеством нарушений, что ее нельзя приобщить к делу, - ответил под гул зала Жикин и сразу же получил новую порцию критики из зала за неубедительное выступление.

Слово также дали бывшей воспитательнице Никиты Галине Гельд. Женщина уверена, приемные родители постоянно избивали беззащитного мальчика.

- Однажды во время осмотра я заметила у Никиты синяк. Я спросила об этом у Гилы – она ответила, что ребенок сам себя истязает. Но такого на моих глазах ни разу не было! Мы бы это зафиксировали и сообщили медработнику, - рассказала сотрудница помощи детям.

С 2017 по август 2018 года в квартире Германских жили сразу пять детей. Фото: предоставлено Гилой Германской

С 2017 по август 2018 года в квартире Германских жили сразу пять детей. Фото: предоставлено Гилой Германской

Главным апогеем программы стала первая проверка на детекторе лжи. Гилу Германскую обвинили в том, что незадолго до трагедии она оттолкнула приемного сына после того, как он ее укусил.

- Вы помните, как толкнули Никиту, когда он вас укусил? – задал вопрос эксперт передачи Роман Устюжанин

- Нет, - быстро ответила Германская.

- Это ложь, - констатировал эксперт.

Истории семьи Германских будет посвящен и следующий выпуск, в нем примет участие бывшая приемная дочь четы. Якобы девочка сбежала от пары из-за постоянных избиений. Также слово дадут родному отцу погибшего Никиты.

Гила Германская – о том, как погиб ее приемный сын.Олег ГАЛИМОВ

Добавим, что сейчас Гиле Германской грозит до 15 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Супруги Германские утверждают, что шестилетний Никита случайно поскользнулся в ванной, но силовики уверены – ребенка систематически избивали и унижали [ВИДЕО]
«Он был трудным ребенком»: многодетной матери из Екатеринбурга грозит до 15 лет за убийство приемного сына
Супруги Германские утверждают, что шестилетний Никита случайно поскользнулся в ванной, но силовики уверены – ребенка систематически избивали и унижали [ВИДЕО]
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