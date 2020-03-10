В Екатеринбурге начали судить многодетную мать, обвиняемую в смерти приемного сына

10 Март 2020 2020-03-10T13:26:13+03:00

Никита и его брат Дима жили в семье полтора года. Фото: предоставлено героиней публикации

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В Чкаловском районном суде Екатеринбурга сегодня стартовал процесс по делу Гилы Германской. Женщину и ее супруга обвиняют в том, что они убили приемного сына.

До этого мы подробно рассказывали об этой истории. Гила и Михаил Германские – многодетные родители из Екатеринбурга. Только своих детей у них пятеро. Еще троих пара взяла из детского дома.

По версии следствия, 7-летний ребенок скончался в конце июля 2018 года. Причиной смерти стали удары по голове и телу. На тот момент мальчик жил с приемными родителями полтора года. Правда, женщина категорически отрицает вину. В разговоре с «КП» Гиля Германская уверяла, что сын упал в ванной и ударился головой.

Но следователи в версию женщины не поверили и предъявили ей обвинение сразу по четырем статьям УК: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего», «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Уголовное дело Михаила – мужа Гили было выделено в отдельное производство, его обвиняют по тем же статьям.

Супругам грозит до 15 лет колонии. Как рассказали «КП» в Чкаловском районном суде, пока процесс начался только по Гиле Германских. Дата начала заседаний по ее мужу еще не назначена.

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ИСТОЧНИК KP.RU