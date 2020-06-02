Скучают по выпускникам: в Екатеринбурге элитный лицей украсили портретами учеников

Пандемия коронавируса лишила выпускников школ последнего звонка и праздничного выпускного. Но жизнь на удаленке не повод отказаться от праздничных прощаний с альма-матер.

Вот и в лицее № 110 Екатеринбурга решили как следует подготовиться к концу учебного года. Вместо шариков и лент фасад здания украсили портретами выпускников этого года, словно говоря своим воспитанникам: «Школа по вам скучает».

Лицей находится в центральной части Екатеринбурга. Фото: Борис Ярков

- Руководство лицея так украсило окна к последнему звонку, - рассказывают «Комсомолке» в департаменте образования администрации города. – Он прошел по конференц-связи, но выпускники смогут все рассмотреть вживую после снятий ограничений.

Фото: Борис Ярков

Напомним, что в этом году был отменен ОГЭ, а ЕГЭ начнется с 29 июня и будет обязателен лишь для тех, кто собирается поступать в вузы.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в Свердловской области зарегистрировано 6024 случая COVID-19. За последние сутки зарегистрировано два случая смерти больных с коронавирусом. Общее число летальных исходов – 31.

Состояние 56 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 28 – на аппаратах ИВЛ.

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