2020-06-02T12:07:36+03:00
Коронавирус Covid-19

«Один горшок на троих»: свердловчанка – об условиях для больных COVID-19 в уральской глубинке

Жительница Серова Мария Марочкина пришла в ужас, когда ее госпитализировали в больницу Карпинска
Олег ГАЛИМОВ
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Вот так выглядит санузел в палате больницы Карпинска. Фото: предоставлено героиней публикацииВот так выглядит санузел в палате больницы Карпинска. Фото: предоставлено героиней публикации
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Настоящим кошмаром обернулась госпитализация для 24-летней Марии Марочкиной. Жительница Серова оказалась в палате больницы Карпинска после того, как у нее вместе с матерью и мужем сестры подтвердился тест на COVID-19.

- Зять заболел на прошлой неделе, изначально ему поставили диагноз – гайморит, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Мария. – Потом взяли тест на коронавирус, через два дня он подтвердился. 31 мая инфекцию нашли и у меня: сначала увезли в Краснотурьинск на КТ, а потом в Карпинск в инфекционное отделение. Мама здесь же, но на первом этаже.

Палата Марии. Фото: предоставлено героиней публикации

Палата Марии. Фото: предоставлено героиней публикации

Марию определили в небольшую палату с двумя девушками. Санитарные условия вызывают у постоялиц разве что шок. Своеобразный сануезел отделен от всеобщего обозрения белой ширмой.

Свердловчанка рассказала об ужасных условиях в больнице Карпинска

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- В палате один горшок на троих! Сейчас одну девушку перевели в другую палату, и нас осталось двое. Но это же возмутительно! Так можно и ротовирус подхватить и вообще кучу грибков! Просила перевести, но сказали мест нет в боксах в Карпинске и Нижний Тагил переполнен, вести больше не куда! Я уж молчу, что матрас тонкий и выпирают пружины, и розетка у кровати нерабочая. Можно с ума сойти за два дня! – добавляет пациентка Марочкина.

У мужа Марии и ее четырехлетнего сына возьмут тест лишь через неделю, сейчас они находятся на карантине дома.

У Марии практически полностью пропало обоняние. Фото: предоставлено героиней публикации

У Марии практически полностью пропало обоняние. Фото: предоставлено героиней публикации

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в Свердловской области зарегистрировано 6024 случая COVID-19. За последние сутки зарегистрировано два случая смерти больных с коронавирусом. Общее число летальных исходов – 31.

Состояние 56 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 28 – на аппаратах ИВЛ.

Всего уральские врачи вылечили 2510 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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